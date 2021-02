Ultime Notizie » atalanta » ATALANTA NAPOLI Streaming TV, dove vedere la sfida per entrare in Europa

Atalanta Napoli Streaming Gratis TV. Tutto pronto per vedere Atalanta Napoli oggi domenica 21 febbraio 2021 alle ore 18:00 italiane e che si giocherà per il 23° turno di campionato (4a giornata di ritorno). Dopo il 4-1 azzurro della gara d’andata e il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia che ha premiato la Dea, Atalanta e Napoli si ritrovano a sfidarsi per la giornata numero 23 di Serie A. Andiamo a scoprire dove vedere Atalanta Napoli streaming e tv.

Giocatori da tenere d’occhio: Luis Muriel (ATA) ha segnato il gol decisivo per la vittoria nel finale della partita contro il Cagliari e, di conseguenza, quattro dei suoi ultimi sette gol ufficiali sono arrivati dopo l’ora di gioco. Nel frattempo, Lorenzo Insigne ha segnato tre dei suoi quattro gol precedenti per il Napoli in Serie A nei primi 31 minuti di gioco, incluso il gol decisivo per la vittoria l’ultima volta contro la Juventus.

Statistica in evidenza: ciascuna delle ultime sei trasferte ufficiali del Napoli ha visto il gol di apertura arrivare nei primi 25 minuti di gioco.

Atalanta Napoli Diretta: Canale TV e dove vederla

Atalanta Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Atalanta Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Atalanta Napoli in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Atalanta Napoli non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Atalanta Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni



Gasperini ha tutti disponibili a parte Hateboer.

⚽ Queste le probabili formazioni di Atalanta Napoli

Toloi torna titolare dopo la squalifica, mentre potrebbe riposare Djimsiti (al suo posto Palomino). Maehle agirà sulla destra al posto di Sutalo. In vista del Real possibile che rifiati anche Freuler: in questo caso Pessina si abbasserebbe sulla linea mediana e troverebbe una maglia da titolare Malinovskyi al fianco di Ilicic. Un’altra tegola per Gattuso: Politano è uscito dopo il primo tempo contro il Granada per un problema al costato. Faceva fatica e respirare. Il tecnico però ritrova Ghoulam e Koulibaly, che se dovesse essere subito al 100% potrebbe anche partire titolare.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Lozano, Manolas, Mertens, Ospina, Petagna, Politano.

Luis Muriel è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A nel 2021 (sei); con una rete l’attaccante dell’Atalanta può eguagliare Giampaolo Pazzini (22) al 2° posto tra i giocatori con più gol dalla panchina nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) – al 1° posto Matri (25). Solo Domenico Berardi (quattro) ha segnato più gol da fuori area di Matteo Politano in questa Serie A (tre, il primo dei quali nella gara d’andata contro l’Atalanta): l’esterno del Napoli ha fatto meglio solo una volta in una singola stagione nel massimo campionato: quattro reti dalla distanza nel 2017/18. Victor Osimhen del Napoli ha segnato la sua prima rete in Serie A nel match d’andata contro l’Atalanta, nell’ottobre 2020: da allora tuttavia ha giocato solo sei delle 18 partite disponibili in campionato, realizzando un solo gol (contro il Bologna).