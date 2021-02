Ultime Notizie » atalanta » Atalanta-Napoli Streaming TV, dove vedere in Diretta la gara di Ritorno Semifinale Coppa Italia

Atalanta Napoli Streaming Diretta – Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 10 febbraio 2021 si gioca la partita di ritorno della semifinale della Coppa Italia 2020/21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo lo 0-0 dell’andata, la partita è in perfetto equilibrio. Entrambe le formazioni arrivano da un momento negativo. Il Napoli ha perso a Genova sommerso dalla doppietta di Goran Pandev, mentre l’Atalanta si è fatta recuperare in casa 3 gol dal Torino per un pirotecnico 3-3. Chi andrà in finale contro la Juventus che ieri sera ha eliminato l’Inter? Scopriamo dove vedere Atalanta Napoli streaming e diretta tv.

Atalanta Napoli probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. Indisponibili: Toloi, Hateboer. Squalificati: Romero.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

Allenatore Gennaro Gattuso. Indisponibili: Manolas. Squalificati: Koulibaly.

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1 (VAR Irrati).

Dove vedere Atalanta-Napoli di Coppa Italia Streaming Diretta TV

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline sono illegali e non si possono usare.

Sarà la decima sfida in Coppa Italia. In passato 9 incontri con 4 vittorie del Napoli, 2 dell’Atalanta e 3 pareggi. 10 reti per gli azzurri contro le 6 dei nerazzurri. Sarà la 115esima sfida tra tutte le competizioni. Il Napoli guida questa classifica con 49 vittorie contro 30. I pareggi sono 35. Questo sarà il terzo scontro della stagione dopo quello di campionato e quello del match d’andata.