Dove vedere Atalanta-Napoli Streaming Gratis. Per la 13a giornata di Serie A, gli azzurri di Spalletti (primi in classifica con 32 punti) fanno visita all’Atalanta di Gasperini, seconda con 27 punti: è sfida al vertice. Si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo oggi sabato 5 novembre alle ore 18:00 italiane. Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Napoli streaming gratis e video live tv.

Atalanta-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Atalanta, De Roon ha recuperato ma dovrebbe andare in panchina. Muriel ha riportato una lesione parziale all’adduttore destro e resterà fuori sicuramente fino alla pausa per i Mondiali. Davanti ballottaggio Zapata-Hojlund, con Ederson e Lookman a supporto. Soppy in vantaggio su Maehle per la fascia sinistra.

In casa Napoli, Spalletti può contare sui rientri di Lozano e Zielinski, tenuti inizialmente in panchina contro il Liverpool. Osimhen al centro dell’attacco. Kvaratskhelia dà forfait per lombalgia.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Soppy, Koopmeiners, Pasalic, Hateboer; Lookman, Ederson; Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: F Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Boga, Hojlund, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Scalvini. Indisponibili: Palomino, Zappacosta, De Roon, Muriel. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Angiussa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Idasiak, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Simeone. Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Cecconi e Bercigli. Quarto uomo: Sozza. VAR: Irrati. Assistente VAR: Abbattista.

Dove vedere Atalanta-Napoli in TV

Atalanta-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Ademola Lookman si è ambientato senza problemi nella squadra dell’Atalanta segnando cinque gol in Serie A, quattro dei quali sono stati gli ultimi delle rispettive partite. Neanche lui può eguagliare il giocatore del Napoli Victor Osimhen, che ha segnato otto volte in questa stagione finora, inclusa una sequenza di cinque gol nelle ultime tre partite di Serie A.

Atalanta-Napoli Streaming Gratis senza Roja Live



Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Atalanta-Napoli è affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Atalanta-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Nello scorso campionato, le sfide tra Atalanta e Napoli si sono concluse rispettivamente 3-2 per gli orobici al ‘Maradona’ e 3-1 per la squadra di Spalletti a Bergamo.

Alternative per guardare Atalanta-Napoli streaming online

Alternative per vedere Atalanta-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Atalanta-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.