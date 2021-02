Ultime Notizie » Atalanta Napoli diretta streaming gratis » DIRETTA Milan-Inter Streaming Atalanta-Napoli Gratis, dove vederle Oggi TV. Alle 20:45 Benevento-Roma

Dove vedere le partite di calcio in tv: Derby Milan-Inter, Atalanta-Napoli, Cagliari-Atalanta e tutte le partite di oggi domenica 21 febbraio 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

10:30 Sampdoria-Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Diretta Parma-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1+ (Canale 212 Satellite)

Rientrano in gruppo Busi ed Hernani, ancora out invece Inglese, Pellé e Valenti. D’Aversa dovrebbe confermare la difesa a quattro vista con il Verona, con l’innesto di Brugman in cabina di regia. In attacco potrebbe essere la volta di Mihaila titolare sulla fascia sinistra con Gervinho spostato a destra. Pereyra sta recuperando a tempo di record dal problema muscolare accusato con il Verona e domenica potrebbe essere disponibile. Se non ce la facesse a partire dal 1′, Arslan e Walace completeranno la mediana con De Paul, alle spalle di Deulofeu e Llorente. In difesa si punta su Nuytinck, Bonifazi e Samir, con Becao di rincalzo. Il vero dubbio e’ sulle fasce dove ultimamente e’ mancata freschezza: Molina e Ouwejan insidiano Stryger Larsen e Zeegelar.

Diretta Parma Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Carrarese-Novara(Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Vis Pesaro-Perugia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Palermo-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Atalanta-Lazio (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 West Ham-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Montpellier-Rennes (Ligue 1) – Dazn

13:30 Augsburg-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena

14:00 Barcellona-Cadice (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Milan-Inter (Serie A) – Dazn e Dazn1

San Siro alza il sipario per il terzo derby della Madonnina della stagione. Milan Inter, le due formazioni di Milano che comandano attualmente la classifica di Serie A si sfidano nella 23a giornata di Serie A. Bennacer e Mandzukic ko per problemi muscolari. A centrocampo quindi Tonali al fianco di Kessie mentre in attacco dubbio tra Leao e Rebic, con quest’ultimo che appare favorito. Convocato Diaz. Ennesimo stop per Sensi, vittima di un affaticamento muscolare. Conte ritrova Vidal, che ha superato il problema al ginocchio: andrà in panchina.

Diretta Milan-Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Reggina-Pordenone (Serie B) – Dazn

15:00 Aston Villa-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Pontedera-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Albinoleffe-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Sesto-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Virtus Verona-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Monopoli-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

15:30 Hertha-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:15 Real Sociedad-Alaves (Liga) – Dazn

17:05 Lorient-Lilla (Ligue 1) – Dazn

17:30 Arsenal-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Piacenza-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Patria-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Livorno-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Ravenna-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sudtirol-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Fermana-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Juve Stabia-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Paganese-Turris (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Diretta Atalanta-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Gasperini ha tutti disponibili a parte Hateboer. Toloi torna titolare dopo la squalifica, mentre potrebbe riposare Djimsiti (al suo posto Palomino). Maehle agirà sulla destra al posto di Sutalo. In vista del Real possibile che rifiati anche Freuler: in questo caso Pessina si abbasserebbe sulla linea mediana e troverebbe una maglia da titolare Malinovskyi al fianco di Ilicic. Un’altra tegola per Gattuso: Politano è uscito dopo il primo tempo contro il Granada per un problema al costato. Faceva fatica e respirare.

Il tecnico però ritrova Ghoulam e Koulibaly, che se dovesse essere subito al 100% potrebbe anche partire titolare.

Diretta Atalanta Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Huesca-Granada (Liga) – Dazn e Dazn1

20:00 Manchester United-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

20:00 Ajax-Sparta (Eredivisie) – Dazn

20:30 Ross County-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

20:30 Como-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:30 Mantova-Fano (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

20:30 Casertana-Avellino (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:45 Diretta Benevento-Roma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Inzaghi ritrova Improta e Ionita e ha l’imbarazzo della scelta in attacco: Caprari e Lapadula dovrebbero partire ancora titolari, ma scalpita anche il neo acquisto Gaich. Fonseca perde Ibanez e Cristante in un colpo solo: per il primo fastidio al flessore destro, il secondo è alle prese con la pubalgia. Fonseca non scioglie il dubbio Mayoral-Dzeko ma il primo è favorito.

Diretta Benevento Roma sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Lecce-Cosenza (Serie B) – Dazn

21:00 PSG-Monaco (Ligue 1) – Dazn

21:00 Athletic-Villarreal (Liga) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.