Atalanta Napoli Streaming Gratis e Diretta TV – Va in scena ai piedi delle Alpi Orobie la partita più importante della 29a giornata di Serie A: è un peccato che i tifosi non possano assistere dal vivo al big match tra Atalanta e Napoli. Si gioca alle ore 19:30 di oggi giovedì 2 luglio 2020.

I nerazzurri, inarrestabili, vengono dalla vittoria sul campo dell’Udinese, e grazie alla contemporanea sconfitta della Roma hanno blindato il quarto posto portando a +9 il vantaggio sui capitolini. In grande forma anche il Napoli, che ha superato la SPAL e consolidato il sesto posto in classifica. Andiamo a scoprire dove vedere Atalanta Napoli streaming e diretta tv.

Dove vedere Atalanta Napoli Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Atalanta Napoli ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta Napoli in diretta streaming su DAZN, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Atalanta Napoli: probabili formazioni.



Palomino è in dubbio per un problema al flessore destro, in difesa spazio a Caldara. Ilicic dovrebbe tornare titolare accanto a Zapata. In mezzo al campo De Roon e Freuler per garantire più equilibrio, con Pasalic inizialmente in panchina. In casa Napoli pronostichiamo in difesa Di Lorenzo e Koulibaly in vantaggio su Hysaj e Manolas. Davanti Mertens dovrebbe partire titolare al fianco di Politano e Insigne, con Milik inizialmente in panchina. Non convocato Llorente.

Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Malinovskyi. Indisponibili: Nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Allan.

La prossima sarà la panchina numero 400 per Gian Piero Gasperini in Serie A. L’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata ha giocato 37 partite e segnato 11 gol in Serie A con la maglia del Napoli. Il primo gol dell’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli nel dicembre 2011 con la maglia del Lecce. Dries Mertens ha segnato tre gol contro l’Atalanta in Serie A, l’attaccante belga ha preso parte a quattro delle ultime otto reti dei partenopei contro i bergamaschi (tre reti e un assist).