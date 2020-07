Mar Rosso: Rischio Catastrofe Ambientale per una Petroliera abbandonata.

Una petroliera abbandonata nel Mar Rosso vicino allo Yemen è a rischio di esplosione e può causare un enorme disastro ambientale “in qualsiasi momento”. La ONU ha ripetutamente messo in guardia sul fatto che il ritardo nelle misure per fornire una soluzione sicura nell’accordo sulla petroliera FSO Safer nel Mar Rosso, potrebbe causare un disastro ambientale quattro volte maggiore rispetto alla fuoriuscita del greggio di Exxon Valdez del 1989 sulla costa dell’Alaska, considerato uno dei più grandi della storia.

Nel frattempo, l’alto funzionario della compagnia statale responsabile della nave ha dichiarato che una fuoriuscita di petrolio simile al largo delle coste dello Yemen potrebbe accelerare il peggioramento del disastro umanitario del paese. “Il disastro potrebbe verificarsi in qualsiasi momento”, ha avvertito. “Salvare lo Yemen da un disastro terribile e incombente, che aumenterà il carico del paese per decine di anni, privando migliaia del suo sostentamento e uccidendo la vita marina nel Mar Rosso“.

La petroliera abbandonata FSO Safer, carica di oltre un milione di barili di petrolio e ormeggiata in un porto nello Yemen, è a rischio di rottura o esplosione, che può causare gravi danni ambientali nella vita marina del Mar Rosso, nonché negli impianti di dissalazione e nelle rotte marittime internazionali.

Secondo l’ONU, l’acqua di mare è penetrata nel vano motore della petroliera, che non è stata sottoposta a manutenzione per più di cinque anni ed è danneggiata nelle tubazioni, aumentando il rischio di affondamento. Inoltre, alcune delle sue parti ricoperte di ossido e si sono verificate perdite di gas inerte. Alla luce di questi fatti, gli esperti avvertono che le riparazioni sono già impossibili, perché il danno è irreversibile.

Per anni le Nazioni Unite hanno cercato di inviare ispettori per valutare i danni sulla FSO Safer, trovare modi sicuri per scaricare petrolio e portare in salvo la nave. Tuttavia, agli Huthi (gruppo armato prevalentemente sciita zaydita dello Yemen), che hanno il controllo dell’area dove rimane la nave, è stato negato l’accesso.

Secondo un diplomatico europeo, un funzionario del governo yemenita e il proprietario del petrolio, che ha parlato in condizioni di anonimato, i ribelli considerano la nave un “deterrente, come se avessero un’arma nucleare”.

“Lo dicono apertamente alle Nazioni Unite: Ci piace avere questo come qualcosa da tenere contro la comunità internazionale in caso di attacco“, ha detto il diplomatico. “Gli Huthi sono sicuramente responsabili del fallimento delle Nazioni Unite quando si tratta della petroliera”, ha detto, aggiungendo che inizialmente hanno chiesto milioni di dollari in cambio del petrolio immagazzinato nella petroliera.

Ian Ralby, fondatore di IR Consilium, una società specializzata nella sicurezza marittima, considera “inutile” fare uno sforzo per inviare un team di valutazione alla nave, poiché ciò che è necessario, sostiene, è un squadra di salvataggio. “È un vero peccato che così tanti soldi e tempo siano stati sprecati in questa futile operazione”, ha detto Ralby. “Se ci sono voluti questi anni perchè semplicemente una squadra faccia una valutazione, non avremo una seconda possibilità per salvarla”.

Perché è stata abbandonata?

L’FSO Safer è una nave di fabbricazione giapponese lunga 360 metri con 34 serbatoi di stoccaggio. Fu costruita negli anni ’70 e venduto al governo yemenita negli anni ’80 per la sua capacità di immagazzinare e trasportare fino a tre milioni di barili pompati dai giacimenti petroliferi di Marib, una provincia nello Yemen orientale.

Secondo un alto funzionario della compagnia statale responsabile della petroliera, la società non poteva più permettersi, a causa della riduzione del budget operativo, che era di circa 20 milioni di dollari all’anno, per acquisire il carburante speciale necessario per l’avvio le caldaie a bordo della nave, indispensabili per alimentare i generatori che, tra le altre funzioni, mantengono un gas inerte che impedisce il flusso di esplosioni. È stato specificato che per questo la petroliera richiede 11 mila tonnellate di carburante, il cui costo è di circa 8 milioni di dollari all’anno.

“Dopo l’arresto delle caldaie, la stragrande maggioranza delle attrezzature e delle macchine della petroliera si è fermata, perché tutte dipendono dalla potenza del vapore”, ha detto il funzionario dell’azienda. Successivamente, a partire dal 2015, la manutenzione annuale della nave è stata completamente interrotta e la maggior parte dei membri dell’equipaggio sono stati trasferiti altrove, poiché la coalizione guidata dai sauditi ha imposto un embargo terrestre, marittimo e aereo, seguito da per una campagna aerea volta a sfrattare gli Huthi dalle aree che occuparono.