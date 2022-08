Ultime Notizie » atalanta » Atalanta-Milan Streaming TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Atalanta-Milan Streaming Gratis. Anche per la squadra di Gasperini è arrivato il momento del debutto stagionale in campionato sul proprio campo. Al Gewiss Stadium infatti l’Atalanta affronterà, per la 2a giornata di Serie A, i campioni d’Italia di Pioli alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 21 agosto 2022.

Si tratta di un vero e proprio Big Match, il primo della nuova stagione, che arriva dopo l’esordio vincente di entrambe le formazioni. Per Gasperini (2-0 in casa della Sampdoria) e Pioli (vittoria su Udinese con il 4-2 di San Siro) insomma ci sono subito tre punti importanti per la cavalcata in classifica. Di seguito le informazioni per vedere la partita Atalanta-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Dove vedere Atalanta-Milan in TV

Atalanta-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Atalanta-Milan su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento da Riccardo Montolivo. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Atalanta-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta



Atalanta-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite disputate in Serie A. Per lui il peggior rendimento realizzativo dall’inizio dell’avventura all’Atalanta nel massimo campionato (in quel caso un gol nelle prime 13 presenze del torneo 18/19, prima di andare a segno alla quattordicesima).

Atalanta-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ademola Lookman ha lasciato il segno al suo debutto con l’Atalanta facendo un gol nel finale contro la Samp, ma tre dei suoi ultimi cinque gol al livello di club sono stati i primi delle rispettive

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

partite, mentreha perso solo una delle sue 12 presenze con la maglia del Milan (11 vittorie).ha segnato una doppietta nel primo match contro l’Udinese: nessun giocatore della storia del Milan ha mai iniziato il campionato con due marcature multiple nelle prime due partite disputate dai rossoneri in un torneo di Serie A.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Djimsiti, Okoli, Toloi; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Boga, Lookman, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Soppy. Indisponibili: Carnesecchi, Ederson, Ilicic, Palomino, Zappacosta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud, Origi. Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Baccini e Prenna. Quarto uomo: Sozza. VAR: Valeri. Assistente VAR: Costanzo.

⚽ Alternative per vedere Atalanta-Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Atalanta-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Atalanta-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.