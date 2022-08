Dove vedere Napoli-Monza Streaming Gratis. Alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 21 agosto 2022, allo Stadio Maradona di Napoli, la squadra locale allenata da Spalletti riceve la visita della neopromossa Monza per la 2a giornata di Serie A. In quattro delle precedenti cinque edizioni di Serie A, il Napoli, dopo aver vinto nella prima partita disputata in campionato, ha trovato il successo anche nella seconda (fa eccezione soltanto il 2019/20, ko con la Juventus alla seconda). Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Monza in video streaming gratis e diretta live tv.

Dopo avere fatto un gol ed un assist al suo debutto in Serie A, Khvicha Kvaratskelia del Napoli è diventato solo il terzo giocatore georgiano a segnare nella massima serie italiana. Il marcatore del primo gol in assoluto del Monza in Serie A, Dany Mota, ha segnato dopo l’intervallo tre dei suoi ultimi quattro gol.

⚽ Dove vedere Napoli-Monza in TV

Napoli-Monza diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Napoli-Monza su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini il quale sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Napoli-Monza Streaming Gratis senza Rojadirecta



Napoli-Monza streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook.

Napoli-Monza Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Nelle ultime 10 partite giocate in Serie A, Victor Osimhen ha partecipato attivamente a 11 marcature, grazie a otto reti e tre assist (gol e passaggio vincente nella prima contro il Verona). L’ex Andrea Petagna ha segnato tre gol nelle sei gare disputate contro il Napoli in Serie A, l’ultimo dei quali proprio in terra campana nel giugno 2020 con la maglia della SPAL (ultimo match giocato da lui contro gli Azzurri).

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Monza

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: Gaetano. Indisponibili: nessuno.

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Ranocchia; Birindelli, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mota, Carlos Augusto.

⚽ Alternative per vedere Napoli-Monza in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli-Monza non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Monza Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.