Atalanta Juventus Live Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi domenica 18 aprile 2021 si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta-Juve con fischio d’inizio alle ore 15 italiane per la 31a giornata di Serie A.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, quarta in classifica con 61 punti dopo 18V 7N 5P, sfida in casa la Juventus di Andrea Pirlo, terza in classifica con 62 punti dopo 18V 8N 4S, nel big math della giornata: scontro diretto per la zona Champions League. 118esima sfida in Serie A fra le due formazioni. Gasperini: “Non è uno spareggio, è la Juve che si gioca tutto”. Ecco dove vedere Atalanta Juventus streaming e tv.

Atalanta Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Atalanta Juventus in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Atalanta Juventus Live Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Atalanta Juventus live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Atalanta Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni



Josip Ilicic ha segnato quattro dei suoi sei gol in questa stagione di Serie A nel corso del secondo tempo, incluso uno l’ultima volta contro la Fiorentina. Weston McKennie ha segnato dopo l’ora di gioco tutti e cinque i suoi gol per la Juventus in campionato. Statistica in evidenza: con l’attacco più forte della Serie A (media di 2,37 gol segnati a partita), l’Atalanta potrebbe condannare la Juventus alla prima sequenza dal 2015 in poi di otto partite consecutive ufficiali in cui la Juve non ha mai mantenuto la porta inviolata.

⚽ Queste le probabili formazioni di Atalanta Juventus

Con Romero out per squalifica torna centrale Djimsiti. In attacco Gasperini confermerà Malinovskyi, Pasalic e Muriel dietro Zapata. Recuperato Pessina, che però dovrebbe partire dalla panchina. Cristiano Ronaldo out per un problema al flessore: Paulo Dybala titolare al fianco di Alvaro Morata. Bonucci torna a disposizione dopo il Covid ma va in panchina. Cuadrado dietro. In mediana, accanto a Bentancur, Rabiot favorito. McKennie e Chiesa sugli esterni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. Squalificati: Romero. Indisponibili: Hateboer.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Cristiano Ronaldo.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.