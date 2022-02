Dove vedere Atalanta-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 13 febbraio 2022 alle ore 20:45 italiane al Gewiss Stadium di Bergamo per la 25a giornata di Serie A 2021-22.

Tutti si stanno chiedendo se giocherà il tridente Vlahovic, Morata e Dybala. Ecco cosa ha detto Allegri prima della partita: “Può essere schierato come no. Valuterò oggi perché hanno giocato un paio di partite. C’è il rientro di Kean che sta bene. Bernardeschi non sarà della partita, rientrerà lunedì. Out Chiellini, tutti gli altri a disposizione”.

La squadra di Allegri si presenta al faccia a faccia del Gewiss Stadium con due punti di margine in classifica sulla Dea. Per Alegri è una sfida diretta per il 4° posto in classifica (entrata in Champions League): “Bisogna fare un passo alla volta. Volare è difficile, ci si fa del male. Pensiamo all’Atalanta, poi penseremo ad altro. Il primo obiettivo è il quarto posto, poi vedremo cosa siamo capaci di fare. Le prime tre hanno un ampio vantaggio. L’Inter potenzialmente ha 11 punti di vantaggio, è difficile rientrare per noi. Più facile per il Napoli o il Milan”. Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Alla gara d’andata, giocata il 27 novembre, risale l’ultima sconfitta in campionato della Juve, piegata dalla rete decisiva di Zapata.

⚽ Dove vedere Atalanta-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV

Atalanta-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Atalanta-Juventus su sarà curata da Stefano Borghi, affiancato in telecronaca da Francesco Guidolin.

⚽ Atalanta-Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Atalanta-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Soltanto contro il Sassuolo (nove), Duván Zapata ha segnato più gol in Serie A che contro la Juventus (sei); l’attaccante colombiano non va a bersaglio da cinque partite di campionato: la sua striscia senza reti più lunga dalle sei tra ottobre e dicembre 2020 (la sua ultima marcatura nella competizione risale proprio alla gara d’andata contro i bianconeri).

Atalanta-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Dea: Musso è squalificato, tra i pali dovrebbe esserci Sportiello. In avanti Pessina alle spalle di Muriel-Malinovskyi. In casa Juve: Tentazione tridente per Allegri. In mezzo conferma per Zakaria affiancato da Locatelli e Rabiot. Bernardeschi out. : Musso è squalificato, tra i pali dovrebbe esserci Sportiello. In avanti Pessina alle spalle di Muriel-Malinovskyi.: Tentazione tridente per Allegri.In mezzo conferma per Zakaria affiancato da Locatelli e Rabiot. Bernardeschi out. La prossima sarà la 100esima partita in Serie A per Dusan Vlahovic; il nuovo acquisto della Juventus ha segnato quattro reti contro l’Atalanta nella competizione (soltanto contro la Sampdoria, cinque, ha fatto meglio), frutto di due doppiette arrivate nelle due sfide più recenti, giocate nel 2021.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Muriel, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Scalvini, De Nipoti, Maehle, Koopmeiners, Pasalic, Renault, Panada, Malinovskyi, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Gius. Pezzella. Squalificati: Musso.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. AllenatoreMassimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Luca Pellegrini, Arthur, McKennie, Akè, Kaio Jorge, Dybala, Kean. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Meli-Imperiale. Quarto Uomo: Volpi. Var: Aureliano. Assistente Var: De Meo.

Dusan Vlahovic e Denis Zakaria hanno segnato entrambi nel match di esordio con la Juventus in campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto un giocatore bianconero ha trovato la rete nelle sue prime due partite di Serie A e cioè Carlos Tevez, nell’agosto 2013.

Alternativa Online per vedere Atalanta-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Atalanta-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.