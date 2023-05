Ultime Notizie » Atalanta Juventus » Atalanta-Juventus Streaming Gratis info Roja Live, dove vedere Diretta Serie A

Dove vedere Atalanta-Juventus Streaming Gratis. Nel 34° turno di Serie A, Atalanta e Juventus si scontrano in un’autentica battaglia diretta per la qualificazione alla Champions League. La Dea, attualmente sesta in classifica con 58 punti, cerca di avvicinarsi al quarto posto, occupato dall’Inter e dai Bianconeri con 63 punti. La Juventus arriva al Gewiss Stadium rinfrancata dalla vittoria contro il Lecce. Nel match d’andata, terminato sul 3-3, l’Atalanta ha dimostrato di potersela giocare contro la Vecchia Signora, nonostante i quindici punti di penalizzazione.

Fischio d’inizio oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 12:30 italiane allo Gewiss Stadium di Bergamo. Di seguito le informazioni per vedere la partita Atalanta-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: L’Atalanta e la Juventus hanno concluso con un pareggio i loro ultimi due incontri di campionato. Non si era verificato un pareggio consecutivo per tre partite di fila tra le due squadre in Serie A dagli anni ’90.

Atalanta-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Gasperini ha subito due perdite importanti, Palomino e Hojlund. Si prevede che Pasalic verrà confermato come supporto per Muriel e Zapata, mentre Boga rappresenterà un’alternativa per uno dei due colombiani. In difesa, Gatti tornerà al posto di Alex Sandro. Inoltre, si ipotizza che Milik possa fare coppia con Vlahovic in attacco.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Højlund, Lookman, Palomino, Ruggeri, Vorlicky.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: Paredes. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge.

Atalanta-Juventus in TV, che canale?



Atalanta-Juventus diretta tv con DAZN, accessibile tramite smart tv, console di gioco come Xbox e PlayStation, e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Disponibile anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite), visibili con smart tv di ultima generazione compatibili. Stefano Borghi e Dario Marcolin commenteranno la partita Atalanta-Juventus su DAZN, mentre su Sky la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Dusan Vlahovic ha segnato quattro volte contro l’Atalanta in Serie A, due volte in successione, il che lo rende l’unico giocatore della Juventus a segnare due doppiette contro un’altra squadra nel torneo. Ha anche segnato due doppiette contro la Salernitana. In totale, ha segnato otto gol in cinque partite della Serie A.

Atalanta-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Atalanta-Juventus streaming gratis per i clienti DAZN e Sky Go. In alternativa, per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc, gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio on demand NOW acquistando il ticket ‘Sport’.

La Juventus ha avuto un rendimento negativo in trasferta in questo campionato, perdendo sei partite su 16 (7 vittorie e 3 pareggi). Dal 2004/05, anno in cui la Serie A è tornata a 20 squadre, la Juventus ha subito più sconfitte fuori casa solo nella stagione 2009/10, quando ne ha perse nove. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Atalanta-Juventus Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Atalanta-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web di calcio online che non pagano i diritti televisivi per le partite sono contrari alla legge del nostro paese.

La Juventus ha avuto una serie negativa contro le squadre di vertice della Serie A, perdendo quattro delle ultime sei partite con avversarie classificate nelle prime sette posizioni. In precedenza, aveva ottenuto risultati migliori con due vittorie e un pareggio in quattro partite. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web del Corriere dello Sport.