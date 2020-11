Dove vedere Atalanta Inter streaming e diretta tv. Il derby lombardo, nella 7a giornata di Serie A, si svolge alle ore 15:00 di oggi domenica 8 novembre 2020. Attualmente l’Atalanta si trova a quota dodici in classifica, a -4 dalla vetta occupata dal Milan, mentre l’Inter è una lunghezza dietro. Un match fondamentale in chiave Scudetto e Champions League, che può valere il sorpasso o l’allungo. Sia Atalanta che Inter hanno rimediato una sconfitta nell’ultimo turno di Champions League: pesantissima per i bergamaschi battuti 5-0 dal Liverpool, di misura per il team Conte, sconfitto per 3-2 in casa del Real Madrid.

Le probabili formazioni di Atalanta Inter.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; De Paoli, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, De Roon, Gosens, Piccini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lukaku, Sensi, Vecino.

Dove vedere Atalanta Inter Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Atalanta Inter in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita non viene trasmessa in chiaro.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con su SkyGo (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming anche su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it).

Come vedere Atalanta Inter Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Atalanta Inter online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.