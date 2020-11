Dove vedere Bologna Napoli streaming e diretta tv. Appuntamento oggi domenica 8 novembre 2020 allo stadio Renato Dall’Ara, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00.

I partenopei sono reduci da una pesante sconfitta interna per 2-0 patita contro quella che sin qui è stata una delle più grandi rivelazioni del campionato: il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Gli uomini guidati da Sinisa Mihajlovic hanno 6 punti in classifica, mentre quelli di Rino Gattuso, che hanno perso una partita a tavolino contro la Juventus, hanno 11 punti. Sarà il confronto numero 123 tra le due squadre in Serie A, con il bilancio favorevole al Napoli in virtù dei 44 successi ottenuti a fronte delle 41 affermazioni del Bologna e dei 37 pareggi.

Le probabili formazioni di Bologna Napoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Mbaye, Medel, Poli, Sansone, Santander, Skov Olsen.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Dove vedere Bologna Napoli Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Bologna Napoli in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita non viene trasmessa in chiaro.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con su SkyGo (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming anche su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it).

Come vedere Bologna Napoli Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Bologna Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.