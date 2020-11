Dove vedere le partite di calcio in tv Lazio-Juventus, Atalanta-Inter, Bologna-Napoli, Milan-Verona e tutte le altre di oggi domenica 8 novembre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:15 Utrecht-Ajax (Eredivisie) – Dazn.

12:30 Diretta Lazio-Juventus (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Lazio e Juventus si sfidano nel lunch match della settimana giornata di Serie A: sfida numero 153 tra le due squadre nel massimo campionato. Il bilancio è nettamente favorevole alla Juventus in virtù delle 81 vittorie conseguite a fronte dei 37 pareggi e dei 34 successi della Lazio. I bianconeri sono ancora imbattuti e in classifica hanno 12 punti (contro i 10 dei capitolini) dopo l’ultima vittoria esterna sul campo dello Spezia che ha posto fine ad una mini-striscia di due pareggi consecutivi ottenuti contro Crotone e Verona.

Diretta Lazio Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Juventus-Sassuolo (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A

12:35 Jiangsu Suning-Guangzhou Evergrande (Chinese Super League) – Dazn

13:00 West Bromwich Albion-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Motherwell-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

13:00 Manchester United-Arsenal (Fa Wsl) – Dazn

14:00 Getafe-Villarreal (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Atalanta-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Attualmente l’Atalanta si trova a quota dodici in classifica, a -4 dalla vetta occupata dal Milan, mentre l’Inter è una lunghezza dietro. Un match fondamentale in chiave Scudetto e Champions League, che può valere il sorpasso o l’allungo. Sia Atalanta che Inter hanno rimediato una sconfitta nell’ultimo turno di Champions League: pesantissima per i bergamaschi battuti 5-0 dal Liverpool, di misura per il team Conte, sconfitto per 3-2 in casa del Real Madrid.

Diretta Atalanta Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Torino-Crotone (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Genoa-Roma (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Pescara-Cittadella (Serie B) – Dazn1

15:00 Leicester-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport

15:00 Alessandria-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Feralpisalò-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Turris-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Francavilla-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Wolfsburg-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

16:15 Real Sociedad-Granada (Liga) – Dazn

17:00 Reggiana-Venezia (Serie B) – Dazn

17:00 Nizza-Monaco (Liga) – Dazn

17:30 Manchester City-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Novara-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pistoiese-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Imolese-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Mantova-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Padova-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sambenedettese-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bisceglie-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Bologna-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

I partenopei sono reduci da una pesante sconfitta interna per 2-0 patita contro quella che sin qui è stata una delle più grandi rivelazioni del campionato: il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Gli uomini guidati da Sinisa Mihajlovic hanno 6 punti in classifica, mentre quelli di Rino Gattuso, che hanno perso una partita a tavolino contro la Juventus, hanno 11 punti. Sarà il confronto numero 123 tra le due squadre in Serie A, con il bilancio favorevole al Napoli in virtù dei 44 successi ottenuti a fronte delle 41 affermazioni del Bologna e dei 37 pareggi.

Diretta Bologna Napoli con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Bayer Leverkusen-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:00 Sandefjord-Stabaek (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Start-Sarpsborg (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Bodo/Glimt-Aalesunds (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Molde-Kristiansund (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Viking-Rosenborg (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Levante-Alaves (Liga) – Dazn

18:30 Valladolid-Athletic (Liga) – Dazn e Dazn1

20:15 Arsenal-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Valerenga-Odds (Eliteserien) – Eurosport Player.

20:45 Diretta Milan-Verona (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Milan capolista di Stefano Pioli (16 punti in classifica) sfida il Verona di Ivan Juric (11 punti) nel posticipo domenicale della 7a giornata di Serie A. Zlatan Ibrahimovic è l’attuale capocannoniere della Serie A con 7 reti realizzate nelle prime 6 giornate, Andrea Favilli e Antonin Barak sono invece i giocatori più prolifici degli scaligeri con 2 goal per parte.

Diretta Milan Verona con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Entella-Lecce (Serie B) – Dazn

21:00 Valencia-Real Madrid (Liga) – Dazn e Dazn1

21:00 Lione-St Etienne (Ligue 1) – Dazn.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere nei prossimi giorni.



Tra le partite da vedere nei prossimi giorni abbiamo gli impegni della nazionale di calcio di Roberto Mancini (assente perchè positivo al Covid-19): l’11 novembre sarà impegnata in amichevole contro l’Estonia (ore 20:45) allo Stadio Artemio Franchi (Firenze), il 15 in UEFA Nations League contro la Polonia (ore 20:45) allo Stadio MAPEI Stadium – Città del Tricolore (Reggio nell’Emilia), il 18 sempre in EUFA Nations League in casa della Bosnia-Erzegovina (ore 20:45). Quest’ultima sarà l’ultima partita della Nazionale nel 2020. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.