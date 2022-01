Ultime Notizie » atalanta » Atalanta-Inter Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Atalanta-Inter Streaming Gratis. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria della Supercoppa italiana sulla Juventus all’ultimo secondo dei tempi supplementari, fanno visita alla Dea al Gewiss Stadium di Bergamo: si gioca oggi domenica 16 gennaio 2022 alle ore 20:45 italiane per la 22a giornata di Serie A 2021-22. Di seguito le informazioni per vedere la partita Atalanta-Inter streaming gratis e diretta tv.

All’andata, al Meazza, la partita terminò con il risultato di 2-2: match ricco di emozioni anche nel finale tra il rigore fallito da Dimarco e la rete annullata a Piccoli. C’è da dire che l’Atalanta ha vinto solo il 18% delle gare di Serie A contro l’Inter sotto la gestione di Gian Piero Gasperini (2 su 11): contro nessuna avversaria ha registrato una percentuale di successi più bassa. E’ anche vero che l’allenatore Gasperini ha battuto Simone Inzaghi in tre degli ultimi cinque scontri diretti personali tra allenatori (1 pareggio, 1 sconfitta).

Luis Muriel e Hakan Calhanoglu sono i due giocatori che servono in media più assist rispetto ai minuti giocati in questa Serie A (min. 4 passaggi vincenti): uno ogni 148 minuti per l’attaccante dell’Atalanta, uno ogni 166 minuti per il centrocampista dell’Inter.

⚽ Dove vedere Atalanta-Inter Diretta TV

Atalanta-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

⚽ Atalanta-Inter Streaming Gratis

Atalanta-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Atalanta-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Atalanta Freuler torna dopo la squalifica e si riprende il posto a centrocampo al fianco di De Roon.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

In avanti Pasalic e Malinovski dietro Muriel, ma resta vivo il ballottaggio con Ilicic, Pessina e Miranchuk. Maehle in dubbio: pronto Pezzella. In casa Inter Sanchez scalpita e Inzaghi tiene aperto il ballottaggio con Dzeko. Possibile rientro dal 1′ anche di Darmian al posto di Dumfries.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. Allenatore Gasperini. A dispoizione in panchina: Rossi, Bertini, Scalvini, Toloi, Cittadini, G Pezzella, Pasalic, Ilicic, Miranchuk.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A dispoizione in panchina: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Dzeko.

Arbitro: Massa. Guardalinee: Lo Cicero e Valeriani. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Giallatini.

Edin Dzeko è l’unico giocatore che ha messo a segno più di una rete sia di destro, di sinistro e di testa in questa stagione di Serie A. L’attaccante dell’Inter ha realizzato sette gol nella competizione contro l’Atalanta, contro nessuna avversaria ne conta di più.

Alternative per vedere Atalanta-Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Atalanta-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.