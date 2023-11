Ultime Notizie » atalanta » ATALANTA INTER Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 18

Dove vedere Atalanta-Inter Streaming Gratis. L’Atalanta e l’Inter si sfideranno a Bergamo per l’undicesimo turno della Serie A. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro dopo aver vinto le ultime due partite senza subire gol. L’Atalanta è quarta in classifica con 19 punti, mentre l’Inter è al primo posto con 25 punti, il miglior attacco e la difesa meno battuta del campionato. Il tecnico dell’Inter ha dichiarato che si aspetta una partita difficile e che sarà importante mantenere alta la concentrazione.

Si gioca alle ore 18 italiane di oggi sabato 4 novembre 2023. Di seguito le probabili formazioni e le specifiche per vedere Atalanta-Inter streaming gratis e video live tv.

Atalanta-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’Atalanta ha convocato Scalvini, ma si prevede che Toloi parta come titolare nella difesa insieme a Djimsiti e Kolasinac. Nel frattempo, Zappacosta è desideroso di riprendersi il ruolo sulla fascia destra. Dall’altra parte, l’Inter sembra intenzionata a confermare l’undici iniziale che ha affrontato la Roma. C’è una competizione tra Mkhitaryan e Frattesi per un posto nel centrocampo, ma al momento l’armeno sembra avere un vantaggio. Cuadrado e Arnautovic sono ancora fuori per infortunio.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Muriel, De Ketelaere, Miranchuk.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez.

Arbitro: Sozza.

Atalanta-Inter in TV

Atalanta-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Gianluca Scamacca ha segnato quattro gol con l’Atalanta nelle prime 11 partite di Serie A, grazie a due doppiette. L’ultima volta che un giocatore italiano aveva segnato più gol nelle prime 11 partite con l’Atalanta fu nel 2008/09 con Sergio Floccari.

Gli abbonati a Sky e DAZN potrannoanche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Atalanta-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Marcus Thuram è tra i cinque giocatori che hanno segnato e assistito di più nei principali campionati europei. Ha segnato in tutte le sue ultime cinque partite in Serie A, stabilendo un nuovo record personale.

Alternative per la visione di Atalanta-Inter streaming online

Alternative per vedere Atalanta-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Atalanta-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.