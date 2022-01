Ultime Notizie » Azienda Farmaceutica » Pharma Bro sospesa a vita dall’industria farmaceutica

Deeve anche restituire gli oltre 64 milioni di dollari guadagnati. Martin Shkreli, noto come “Pharma Bro” e “l’uomo più odiato d’America“, ha aumentato del 4000% il prezzo di un farmaco vitale per molte persone nel 2015. Dal 2018 sconta una condanna a sette anni per frode agli investitori.

Martin Shkreli, noto anche come “Pharma Bro”, è stato bandito a vita dall’industria farmaceutica questo venerdì ed è stato condannato a pagare 64,6 milioni di dollari, una cifra che equivale ai profitti che ha realizzato dopo aver notevolmente aumentato il prezzo e monopolizzato il brevetto su un farmaco vitale che era stato economico e accessibile per decenni.

La decisione è stata presa dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Denise Cote a Manhattan, poche settimane dopo la pubblicazione delle registrazioni che secondo il giudice mostravano che Shkreli continuava a controllare la sua azienda Vyera Pharmaceuticals dal carcere. Pharma Bro, che è stato anche soprannominato “l’uomo più odiato d’America“, è stato condannato a sette anni nel 2018 dopo aver frodato i suoi investitori e attualmente sta scontando una pena detentiva in una prigione federale in Pennsylvania.

Il farmaco il cui monopolio ha innescato la causa contro Shkreli è Daraprim (pirimetamina), l’unico farmaco approvato dalla Food and Drug Administration statunitense per il trattamento della toxoplasmosi, una malattia parassitaria che può avere gravi conseguenze e, spesso, pericolosa per la vita delle persone con debolezza sistema immunitario, compresi i neonati di donne infette dalla malattia e le persone con HIV.

Nel 2015 l’azienda, guidata da Kevin Mulleady e Shkreli, l’ha acquistata e durante la notte ha aumentato il suo prezzo di oltre il 4.000%, raggiungendo $ 750 per pillola. Inoltre, l’azienda farmaceutica ha modificato la sua distribuzione e ha cercato di ritardare e impedire la concorrenza dei generici per mantenere il suo nuovo prezzo elevato.

Nel 2020, il procuratore generale di New York e la Federal Trade Commission hanno intentato una causa contro Vyera Pharmaceuticals, Shkreli e Mulleady per violazioni dell’antitrust che hanno soffocato la concorrenza e consentito agli imputati di proteggere e mantenere i loro profitti di monopolio.