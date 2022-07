Ultime Notizie » Astronauta » Astronauti con problemi alle ossa al ritorno dallo Spazio? Ecco cosa dice uno studio scientifico

Sappiamo tutti che essere un astronauta comporta dei rischi. Le missioni spaziali con equipaggio di solito durano più di sei mesi, quindi questi professionisti devono rimanere fermi per lunghi periodi. Aggiungiamo a ciò le radiazioni e l’impatto dell’assenza di gravità a bordo di un aereo, quindi non è esagerato dire che i viaggi nello spazio lasciano tracce permanenti sugli astronauti. Come un aumento del rischio di sviluppare il cancro o deformità agli occhi. Tuttavia, un team di ricercatori ha appena identificato un altro effetto letale di cui soffrono solo gli astronauti: l’invecchiamento accelerato della massa ossea.

Ogni viaggio nello spazio lascia dietro di sé un po’ di massa ossea

Secondo questo nuovo studio, l’esposizione degli astronauti alla microgravità provoca loro una perdita di massa ossea equivalente a due decenni. Ciò significa che, al ritorno sulla Terra, le ossa di questi membri dell’equipaggio di 30 anni, ad esempio, avrebbero la stessa durezza e dimensione di quelle di una persona di 50 anni.

Ma la cosa più impressionante è che queste ossa recuperano solo la metà della massa ossea perduta dopo un anno sul pianeta, cioè 10 anni. Con cui il cambiamento osseo che lo spazio produce negli astronauti è permanente e irreversibile.

Questa rappresenta una nuova sfida per la futura missione su Marte che la NASA sta organizzando, poiché si stima che gli astronauti potrebbero trascorrere più di un anno nello spazio. Un tempo a cui le ossa umane potrebbero non resistere.

Quanto lo spazio influisce sulle ossa degli astronauti?

I ricercatori dell’Università di Calgary in Canada hanno valutato le ossa di 17 astronauti che erano rimasti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per verificare l’invecchiamento osseo. Tra loro, 14 uomini e 3 donne il cui tempo a bordo variava tra i 4 e i 7 mesi.

Per misurare il deterioramento delle ossa, il team ha utilizzato una tecnica chiamata tomografia computerizzata quantitativa periferica o HR-pQCT. Fondamentalmente crea immagini 3D dettagliate degli strati più sottili delle ossa, rendendolo perfetto per misurare regioni complesse che vengono spesso trascurate durante i controlli degli astronauti. Come polsi, caviglie e stinchi.

È così che hanno scoperto che la densità ossea di questi membri dell’equipaggio era inferiore del 18% rispetto ai dati ossei che avevano prima di partire per la ISS. E la cosa più allarmante, dei 17 astronauti, solo uno aveva riacquistato la forza tibiale dopo un anno di convalescenza sulla Terra.

Le ossa umane crescono sempre, proprio come i muscoli. Altrimenti, una volta rotti, sarebbe impossibile per una persona usare di nuovo il braccio o la gamba. Ma questo processo di rigenerazione si verifica curiosamente solo sulla Terra, dove le ossa si sono sviluppate fin dall’infanzia.

Il team non è sicuro del perché, ma quando la massa ossea è esposta a lunghi periodi di bassa gravità, gli strati essenziali dell’osso si indeboliscono e smettono di crescere. Di conseguenza, gli astronauti perdono 75 libbre di forza con ogni missione spaziale, o il 2% della massa ossea ogni mese. Il che rende le attività di base come il sollevamento di macchinari spaziali una vera sfida.

La perdita di ossa può ostacolare le missioni spaziali

Studi precedenti avevano già suggerito che un viaggio di andata e ritorno di tre anni su Marte sarebbe stato pericoloso per gli astronauti. Ciò è dovuto al fatto che il 33% dell’equipaggio ritornerebbe con il rischio di osteoporosi, o fratture ossee dovute al degrado dello strato trabecolare.

Tuttavia, questo studio è il primo ad affermare che gli astronauti perdono massa ossea in modo permanente. Con cui i centri spaziali dovranno ripensare le future missioni esplorative su Marte e sulla Luna.

Al momento, stanno lavorando su un dispositivo per esercizi resistivi avanzati (ARED) per ridurre la perdita ossea. Ma questa è ancora un’idea sulla carta, poiché la sua installazione significa anche ottimizzare i velivoli per consentire agli astronauti di allenare la loro massa ossea in assenza di gravità. Quindi questi esploratori spaziali hanno già un’altra sfida da affrontare.