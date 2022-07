Ultime Notizie » Carlos Santana » Carlos Santana sviene durante un concerto negli Stati Uniti

Tanta paura per il famoso chitarrista messicano Carlos Santana. L’artista è svenuto durante un concerto tenutosi martedì nella città americana di Clarkston, nel Michigan. Le cause, secondo il suo rappresentante, Michael Vrionis, in una dichiarazione pubblicata sull’account del musicista Facebook, sono dovute all’esaurimento nervoso e della disidratazione per il caldo.

Nelle immagini trasmesse sui social si vede Carlos Santana seduto a fatica, davanti al quale alcuni suoi colleghi e altre persone sono andati ad aiutarlo. Inizialmente, Santana era cosciente e reattivo a coloro che l’aiutavano fino a quando non è improvvisamente svenuto.

Il musicista 74enne ha ricevuto i primi soccorsi ed è riuscito a riprendersi, anche se ha dovuto lasciare il palco in barella.

Vrionis ha riferito che il chitarrista è stato portato al pronto soccorso un controllo medico e che adesso sta bene.

Dopo l’incidente, il concerto ha dovuto essere sospeso e anche un altro gala in programma per questo mercoledì nella città di Burgettstown, in Pennsylvania, è stato rinviato a nuovo avviso. Lo scorso dicembre, Santana ha cancellato una serie di spettacoli a Las Vegas dopo aver subito un intervento al cuore non specificato e non programmato.

Carlos Santana in breve

Carlos Santana è stato un pioniere nel fondere i ritmi latini con il genere rock nell’omonima band da lui fondata nel 1966 e, da allora, la sua figura e la sua musica hanno ottenuto tutti i riconoscimenti possibili. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nella lista dei 100 migliori chitarristi della storia, stilata dalla rivista Rolling Stones.