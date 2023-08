Ultime Notizie » Astronauta » Astronauti bloccati sulla ISS: sembra un Film di Fantascienza

Spazio, ultima frontiera. Letteralmente per un astronauta e due cosmonauti che sono bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nonostante gli sforzi per il loro salvataggio la situazione rimane la stessa.

Quello che sembrerebbe un film di fantascienza è uno scenario della vita reale. Una perdita di refrigerante nella capsula russa sulla ISS ha “bloccato” gli astronauti nello spazio e un micrometeorite potrebbe essere il colpevole.

Il viaggio che doveva terminare nel marzo 2023, con il ritorno degli astronauti Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin (Roscosmos) e Frank Rubio (NASA), non è ancora stato completato, anche un mese fa hanno perso momentaneamente la comunicazione con uno degli astronauti, come è successo?

Astronauti nello spazio: 10 mesi dall’incidente

Quello che è iniziato il 21 settembre 2022 come una missione di routine, il 14 dicembre è diventato un record di allarme mondiale.

Mercoledì 14 dicembre, la navicella spaziale russa Soyuz MS-22, agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha iniziato a perdere refrigerante senza controllo, cancellando i piani della NASA per una passeggiata spaziale di routine da parte di due cosmonauti russi.

Dopo aver effettuato le ispezioni iniziali del veicolo per individuare la fonte della “fuga sospetta”, l’agenzia spaziale russa, Roscosmos, ha rivelato attraverso Sergei Krikalev, un ex cosmonauta che dirige il programma di volo spaziale con equipaggio, che l’incidente potrebbe essere stato causato da un “micrometeorite” che ha colpito la nave ed è entrato nel radiatore esterno del veicolo.

Secondo la Russia, la nave su cui viaggiavano gli astronauti aveva lo scopo di evitare rischi in caso di problemi all’interno dell’ISS, quindi di scartare quella precedente. Questa nuova nave non solo avrebbe funzionato come uscita di emergenza, ma avrebbe anche servito come veicolo di ritorno sulla Terra.

Tuttavia, con questa modifica, in cui la MS-23 è arrivata con rifornimenti anziché con l’equipaggio di ricambio, prolungando la loro permanenza di quasi un anno, poiché non torneranno fino al 27 settembre 2023.

Cos’è la Stazione Spaziale Internazionale?

La Stazione Spaziale Internazionale è un centro di ricerca e laboratorio in orbita che sintetizza le conoscenze scientifiche di 16 nazioni con l’obiettivo di mantenere una presenza permanente nello spazio.

Mentre fluttua a circa 240 miglia (390 chilometri) sopra la superficie della Terra, la stazione spaziale ospita un equipaggio internazionale in rotazione dal novembre 2000, dove gli astronauti trascorrono un massimo di 6 mesi per lavorare e studiare lo spazio.

È un progetto comune di 5 agenzie spaziali: la NASA (Stati Uniti), l’Agenzia Spaziale Federale Russa (Russia), l’Agenzia Spaziale Giapponese (Giappone), l’Agenzia Spaziale Canadese (Canada) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Una grande parte del lavoro svolto sulla ISS riguarda la manutenzione, miglioramenti ed estensioni, ma vengono anche condotti numerosi esperimenti. Il complesso può ospitare fino a sei astronauti in modo permanente, anche se le restrizioni legate alla disponibilità di navette (sia di andata e ritorno che di emergenza) fanno sì che l’equipaggio abituale, mantenuto nel tempo, non superi le tre persone.

Tentativo di salvataggio fallito

Nel febbraio 2023, la Russia ha pianificato un piano di salvataggio, ma lo ha rinviato a causa di un problema su un’altra delle sue navicelle.

Il lancio della navicella russa Soyuz MS-23, previsto per il 20 febbraio, è stato rinviato ai primi 10 giorni di marzo a causa del rilevamento di un secondo guasto su un’altra delle navi attraccate alla piattaforma. Nonostante la gravità del danno, l’equipaggio della stazione non correva alcun pericolo, secondo l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Sia questa agenzia che la NASA hanno annunciato l’11 febbraio scorso che il circuito di raffreddamento della nave di carico Progress MS-21 aveva subito una depressurizzazione. Secondo le agenzie spaziali, si tratterebbe di un danno simile a quello subito nel dicembre dal veicolo di trasporto personale Soyuz MS-22, anche attraccato alla ISS, per questo hanno deciso di non inviarlo e di continuare con il piano di salvataggio.

Un record in modo anomalo

Uno degli astronauti intrappolati nella ISS potrebbe battere il record di permanenza più lunga nello spazio.

Si tratta dell’astronauta e ingegnere Frank Rubio, che batterebbe il record degli Stati Uniti per il volo spaziale più lungo, attualmente detenuto da Mark T Vande Hei, che è rimasto sulla Stazione Spaziale Internazionale da aprile 2021 a marzo 2022, per un totale di 355 giorni. Patrick Rubio potrebbe arrivare fino a 371 giorni perché, come abbiamo detto, gli astronauti bloccati torneranno solo il 27 settembre.