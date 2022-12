Ultime Notizie » arsenal » Arsenal-Juventus Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis

Dove vedere Arsenal-Juventus Streaming Gratis. La Vecchia Signora torna in campo: Amichevole all’Emirates Stadium di Londra alle ore 19:00 italiane di oggi sabato 17 dicembre 2022 e sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e Sky. I bianconeri sfidano la capolista della Premier League, guidata da Mikel Arteta, nella prima di tre gare amichevoli che vedranno la formazione di Allegri impegnata in questo scorcio finale di 2022. Gli inglesi hanno battuto recentemente, in un’altra amichevole, il Milan. Di seguito le formazioni e le informazioni per vedere Arsenal-Juventus streaming gratis e video live tv.

Arsenal-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

⚽ Le probabili formazioni di Arsenal-Juventus

Arsenal (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah. Allenatore Mikel Arteta.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulé, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Soulé, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

Dove vedere Arsenal-Juventus in TV

Arsenal-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Su DAZN il match verrà raccontato da Ricky Buscaglia, affiancato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

Arsenal-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per guardare Arsenal-Juventus streaming online

Alternative per vedere Arsenal-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Arsenal-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Cronaca Arsenal-Juventus Live: la partita in diretta

Potete seguire Arsenal-Juventus con cronaca in diretta con risultato e formazioni in tempo reale grazie al live scritto sul sito del Corriere dello Sport e alla storica trasmissione radio “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” in onda in diretta streaming su Radio Rai 1.