Ultime Notizie » Arsenal Juventus » Amichevoli: Juventus vince in casa dell’Arsenal, Napoli perde al Maradona contro il Villarreal

Aspettando la finale dei Mondiali di calcio in Qatar di domani tra Argentina e Francia, in Europa è tempo di amichevoli: tra le partite giocate oggi abbiamo seguito quelle di Arsenal-Juventus e Napoli-Villarreal. La Vecchia Signora ha espugnato l’Emirates Stadium, mentre la formazione di Spalletti ha perso in casa.

Arsenal-Juventus risulato finale 0-2

La Juventus ha battuto l’Arsenal 2-0, in un’amichevole all’Emirates Stadium di Londra, dove a larghi tratti non è stata superiore con i Gunners che non sono riusciti a segnare il gol che avrebbe dato loro la vittoria. Hanno perso con diverse occasioni da rete fallite e come succede spesso quando si sbaglia tanto, si perde: 2 autogol nei due recuperi hanno determinato il risultato finale.

Al 45’+1′ Granit Xhaka colpendo di testa ha finito per segnare nella propria porta, portando in vantaggio la Juve.

Al 90’+1′ ancora un autogol, questa volta di Rob Holding che condanna il match al risultato finale di 0-2 a favore della Vecchia Signora.

Napoli-Villarreal risultato finale 2-3

Sconfitta amara per la squadra di Spalletti che torna a conoscere il sapore della sconfitta dopo tantissimo tempo: i levantini si impongono alla distanza, ma azzurri sempre in partita nonostante gli esperimenti e i numerosi cambi. Al Maradona Napoli-Villarreal finisce 2-3. Match intenso e giocato a viso aperto, quello nel primo tempo, da entrambe le squadre, con i primi 45 minuti terminati sul risultato di 1-1, con il botta e risposta tra Capoue e Osimhen. Poi nella ripresa moltissimi cambi e un micidiale uno-due firmato Jackson e Gerard che in pratica hanno chiuso l’amichevole, nonostante il rigore trasformato da Kvaratskhelia, assegnato dopo un bel guizzo di Zerbin, il quale rende meno pesante la sconfitta del Napoli.