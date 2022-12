Ultime Notizie » arsenal » Arsenal-Milan Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Arsenal-Milan Streaming Gratis. L’amihevole di lusso Arsenal-Milan si gioca alle ore 15 italiane di oggi martedì 13 dicembre 2022 all’Al Maktoum Stadium di Dubai. Nel ritiro invernale di Dubai i rossoneri di Pioli sfidano la capolista della Premier League che comanda la classifica con cinque punti di vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola. Dopo questa partita il Milan affronterà il Liverpool il 16 dicembre e il PSV il 30 dicembre. Di seguito le formazioni e le informazioni per vedere Arsenal-Milan streaming gratis e video live tv.

Arsenal-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’ultima volta che si sono affrontate Arsenal-Milan è finita 3-1: era il 15 marzo del 2018, si giocava la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Vatanggio rossonero di Calhanoglu al 35′, rimonta inglese operata da Welbeck su rigore al 39′, Xhaka al 71′ e di nuovo Welbeck all’86’. Vittoria dei Gunners che costo al Milan l’eliminazione dalla competizione.

⚽ Le probabili formazioni di Arsenal-Milan

Arsenal (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Bakoune; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

Dove vedere Arsenal-Milan in TV

Arsenal-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Arsenal-Milan Streaming Gratis senza Roja Live



DAZN ha affidato la telecronaca di Arsenal-Milan a Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Su Sky la voce sarà quella di Massimo Marianella.

Arsenal-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per guardare Arsenal-Milan streaming online

Alternative per vedere Arsenal-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Arsenal-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Cronaca Arsenal-Milan Live: la partita in diretta

Potete seguire Arsenal-Milan con cronaca in diretta con risultato e formazioni in tempo reale grazie al live scritto sul sito del Corriere dello Sport e alla storica trasmissione radio “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” in onda in diretta streaming su Radio Rai 1.