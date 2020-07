Blood Lake: la Storia Oscura della Laguna di Yahuarcocha, Ecuador.

La Laguna Yahuarcocha (lago di sangue in Quichua), è un lago sacro in Ecuador. Guardando attraverso le acque tranquille della pittoresca regione di Ibarra, è difficile immaginare che sarebbe mai stata la scena di un sanguinoso massacro a causa della resistenza indigena al dominio degli Inca.

La laguna di Yahuarcocha – si può anche dire Yawarkucha – si trova a circa 3 Km a nord di Ibarra e si trova ad un’altezza di 2190 metri (7185 piedi) sul livello del mare. Questa è una delle principali attrazioni della regione. Si stima che abbia circa 12.000 anni e un periodo di attesa dall’era post-glaciale. Yahuarcocha è storicamente importante perché ci sono studi condotti da ricercatori che affermano che si tratta di un’area che contiene prove archeologiche vaste e inesplorate.

Il nome Yahuarcocha (“Yahuar” significa sangue e “cocha” significa lago) è di origine quichua, parte della lingua quechua che viene parlata principalmente nella regione andina del Sud America.

Il cosiddetto “lago di sangue” era il luogo di un’antica battaglia tra gli Inca con Huayna-Capac (undicesimo capo degli Inca e ultimo imperatore indiscusso a governare) alla testa, contro un fronte unito di indigeni noto come confederazione Caranqui-Cayambe-Pasto. Prima della conquista inca alla fine del 15° secolo, il regno di Quito (oggi è l’Ecuador) era costituito da diversi gruppi linguistici tra cui Pasto, Otavalo-Caranqui e Cayambe.

Le fortezze Inca costruite al momento della battaglia sono state recentemente scoperte vicino a un vulcano spento chiamato Pambamarca. La scoperta ha fornito agli archeologi prove della guerra inca poco prima della conquista spagnola. Venti fortezze sono state identificate come costruite dagli Incas e due dai Cayambe. Le prove suggeriscono che esisteva un confine precolombiano o una linea di confine, che, secondo gli esperti, esisteva tra le fortezze Inca e le fortezze degli indigeni Cayambe.

La scoperta ha fornito prove archeologiche a supporto della leggenda del lago Yahuarcocha, raccontata dagli spagnoli quando entrarono in Sud America durante il XVI e il XVII secolo. Secondo queste storie, Huayna Capac, il governatore Inca, voleva conquistare il Cayambe con un “esercito molto potente”. Si aspettava una rapida vittoria, ma si è ritrovato impigliato in una lunga lotta.

La battaglia di Yahuarcocha

La sanguinosa battaglia di Yahuarcocha avvenne nell’anno 1487. I Cayambe si erano resi conto che le loro forze non erano sufficienti per affrontare gli Incas in una battaglia a campo aperto, e secondo il missionario spagnolo Bernabé Cobo (nel suo libro del 17° secolo chiamato Storia dell’Impero Inca), si ritirarono per fare una grande fortezza. Huayna Capac ordinò ai suoi uomini di assediare la fortezza e di bombardarla continuamente. Il Cayambe oppose grande resistenza e costrinse gli Incas a ritirarsi a causa del gran numero di morti. Huayna Capac riunì un grande esercito e alla fine sottomise i “ribelli”. Alla fine gli Incas riuscirono a rimuovere i Cayya dalle loro fortezze sulla riva del lago.

Un massacro sul lago Yahuarcocha

Quando Huayna-Capac alla fine conquistò le tribù, documenti storici documentano che massacrò tutti gli uomini dei caranqui di età pari o superiore a 12 anni e scaricò i loro corpi su Yahuarcocha, il cui colore divenne rosso di sangue.

Cobo scrive che “gli Incas ordinarono ai loro uomini di tagliare la gola ai nemici senza pietà, dal momento che erano stati cacciati e poi gettato i loro corpi nel lago”.

Gli attuali studi archeologici nell’area hanno trovato frammenti di ceramica e parti ossee di adolescenti e adulti. Queste ossa rivelano forti impatti che suggeriscono combattimenti corpo a corpo, tuttavia resta da determinare il numero totale di morti. Si calcola siano stati uccisi dagli Incas tra i 20.000 e i 50.000 indigeni.

Scavare le prove della grande battaglia

Le fortezze Inca scoperte di recente (vicino a Pambamarca) contenevano piattaforme in pietra chiamate ushnus e sono situate su colline a circa 3000 metri (10.000 piedi) dal suolo. Con più di 100 strutture trovate nel sito di Quitoloma, i soldati che le abitavano erano preparati per la battaglia. Le strutture erano piene di armamenti Inca e alcune fionde si ripresero dalle case, suggerendo che stavano aspettando l’attacco del nemico o avrebbero fatto un’offensiva dalla cima della collina.

In confronto, le due fortezze di Cayayhua erano realizzate con un materiale vulcanico chiamato cangahua. Sono grandi fortezze che probabilmente avevano persone dentro e fuori le mura. Uno dei forti contiene prove di una battaglia con due tipi di munizioni (fionde e lanciatori). I due forti ospitavano ceramiche progettate in stile indigeno ecuadoriano e non inca, e la ceramica di Cayembe continuava ad essere usata nella regione, suggerendo che la cultura continuasse, almeno in qualche modo. Forse dopo molti anni di guerra e resistenza hanno deciso di arrendersi e allearsi con gli Inca.

Nei decenni successivi alla guerra, molti spagnoli si stabilirono in Ecuador e vicino al Perù. Il vaiolo colpì la popolazione e gli Incas si ritrovarono presto a combattere un nemico dotato di armi superiori. Contro queste probabilità, si ritirarono, con la loro ultima fortezza a Vilcabamba, in Ecuador, cadendo nel 1572.

Secondo quanto riportato dal sito ancient-origins.es, la conquista fu un disastro per gli Incas e gli indigeni che vivevano lì. Quando gli spagnoli presero il controllo, costruirono stati chiamati haciendas e i discendenti del Cayyambe furono costretti a lavorare. Si ritiene che abbiano funzionato in condizioni molto avverse e in stanze senza finestre, una fine umiliante per le persone che solo decenni prima avevano combattuto per la loro libertà.