Andrea Pirlo, candidato a sorpresa per la panchina del Benfica

DIRETTA CALCIO – La sconfitta subita contro un Porto che ha giocato con un giocatore in meno per 45 minuti nella finale della Taça de Portugal (3-0), ha messo Jorge Jesus in una situazione difficile in casa del Benfica. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League, i quattro punti che lo separano dalla vetta della classifica del campionato portoghese potrebbero tradursi nell’esonero dell’allenatore, quindi ci sono alternative per sollevarlo.

L’ultimo lo trovate su CalcioMercato. Ed è che questa fonte raccoglie che Rui Costa, presidente del club di Lisbona, ha contattato Andrea Pirlo (nato a Flero il 19 maggio 1979)per conoscere la sua predisposizione in vista di sedersi in panchina. Dopo una prima esperienza professionale poco fortunata alla Juventus a Torino, l’italiano (Campione del mondo nel 2006 e Vicecampione d’Europa nel 2012 con la nazionale italiana) potrebbe ora avere un’interessante opportunità in Portogallo.