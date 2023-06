Ultime Notizie » Arabia Saudita » Dove giocherà Leo Messi la prossima stagione?

Ultima partita di Messi con PSG: destinazione Arabia Saudita?

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha confermato che Lionel Messi giocherà la sua ultima partita con il club sabato prossimo. Il contratto del calciatore argentino con il PSG scadrà il 30 giugno. A maggio, le notizie di calcio mercato hanno riportato che Messi aveva già raggiunto un accordo per giocare in Arabia Saudita, ma non è ancora noto per quale squadra. Secondo la fonte, il calciatore riceverà una “ingente” somma di denaro per il suo trasferimento in Arabia Saudita.

Messi, il giocatore con lo stipendio lordo più alto della storia?

Nelle setimane scorse si era diffusa la notizia che il club saudita Al Hilal ha fatto un’offerta tra i 400 e i 600 milioni di dollari per assicurarsi i servizi di Lionel Messi, che diventerebbe il giocatore con lo stipendio lordo più alto della storia. Tuttavia, altre offerte sono state prese in considerazione, come il suo ritorno al Barcellona o il suo arrivo all’Inter Miami della MLS.

Jorge Messi, padre e rappresentante del calciatore, non ha ancora annunciato la decisione finale sul futuro professionale di suo figlio. Ha negato che Messi abbia raggiunto un accordo con qualsiasi club e ha detto che non ci sarà un annuncio fino alla fine della stagione.