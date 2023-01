Un arbitro ha tirato fuori un cartellino bianco per la prima volta nella storia del calcio durante una partita della Coppa delle donne portoghese tenutasi questo sabato. Il momento storico è avvenuto dopo che qualcuno in panchina si è sentito male, dopodiché l’equipe medica di entrambe le squadre è subito andata a soccorrere il malato. Successivamente, Catarina Campos, arbitro della partita giocata tra Sporting Lisbona e Benfica, ha estratto il cartellino mostrandolo ai membri dello staff medico, gesto che ha suscitato un’ovazione tra gli spettatori.

Secondo l’Istituto portoghese dello sport e della gioventù, la misura fa parte di una nuova iniziativa in Portogallo per incoraggiare atleti, allenatori, dirigenti, pubblico e altri agenti sportivi ad agire in modo “eticamente corretto”, nonché a riconoscere, evidenziare e premiare atteggiamenti e comportamenti eticamente rilevanti nello sport.

Il cartellino bianco può essere utilizzato in diversi tipi di sport oltre al calcio, come basket, pattinaggio, rugby, pallavolo, tennis, ping pong, golf, tra gli altri, i dettagli dell’entità.

The first white card in football history! ⬜️

The medical teams of Benfica and Sporting women's teams received it for assisting a fan who felt unwell in the stands.

The white card shows Fair Play and is a part of a series of new introductions in football.pic.twitter.com/Mf9QiuOFD8

— Oddspedia ⚽️🏀🎾🥊 (@oddspedia) January 23, 2023