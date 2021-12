Ultime Notizie » Bitcoin » Elon Musk è il misterioso creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto? La teoria

Un ex dipendente di SpaceX afferma che Elon Musk è il misterioso creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto e spiega così la sua teoria.

Un ex dipendente di SpaceX e Tesla Motors che ha ripetutamente ipotizzato che Satoshi Nakamoto, il misterioso creatore di Bitcoin, sia in realtà il magnate Elon Musk, ha rivelato un nuovo indizio che secondo lui prova la sua teoria.

Sahil Gupta, uno sviluppatore che ha lavorato come stagista per SpaceX e Tesla Motors, ha pubblicato un post la scorsa settimana sul sito di blog Medium in cui afferma di aver avuto una chiamata nel 2017 con Sam Teller, allora capo dello staff di Musk, in relazione a un’opportunità di lavoro.

Gupta spiega che Teller lo ha rifiutato e gli ha consigliato di continuare a costruire la propria azienda. Tuttavia, alla fine della chiamata, lo sviluppatore gli ha chiesto se Musk fosse effettivamente il creatore del bitcoin. Teller è rimasto in silenzio per circa 15 secondi e poi ha risposto: “Beh, cosa posso dire”, ha osservato Gupta. Per confermare le sue parole, l’ex dipendente di SpaceX ha condiviso uno screenshot di un’e-mail in cui ha fatto una chiamata con Teller.

Elon Musk e Satoshi Nakamoto sono la stessa persona?

Nel 2017, Gupta ha affermato per la prima volta che il capo di Tesla è Satoshi. Lo sviluppatore assicura che è molto probabile che l’imprenditore sia il creatore del bitcoin, dal momento che aveva le risorse, le conoscenze e la motivazione per farlo.

Prontamente, Gupta ha ipotizzato che Musk avrebbe potuto facilmente scrivere il white paper di Bitcoin a causa della sua vasta esperienza in crittografia ed economia, poiché il sudafricano era uno dei co-fondatori del sistema di pagamento online PayPal. Inoltre, Musk parla correntemente il linguaggio di programmazione C++, che Satoshi ha usato per scrivere la versione originale del software bitcoin, motivo in più, secondo Gupta, per pensare che dietro la criptovaluta più preziosa sul mercato ci sia l’imprenditore.

Gupta sospetta che, nel 2008, durante la Grande Recessione, Musk sia stato motivato a creare criptovalute per risolvere la mancanza di fiducia nelle banche creando una valuta che non ne ha bisogno e non ha un’autorità centrale. Allo stesso modo, ha notato che Satoshi potrebbe essere una collaborazione di Musk, Nick Szabo e Hal Finney. Ma gli sembra più probabile che il capo di SpaceX abbia letto i suoi documenti di ricerca, sia stato ispirato e abbia costruito il prodotto da solo, ha aggiunto l’ex dipendente di Tesla.

Tuttavia, Musk ha dichiarato pubblicamente di non possedere alcun bitcoin, il che, secondo Gupta, è coerente con una logica di principio, un “buon Satoshi” che ha cancellato le sue chiavi private. Ciò significherebbe che il milione di monete Satoshi (con un valore che ad oggi supera i 48.000 milioni di dollari) è definitivamente scomparso.