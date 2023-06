Dove vedere Torino-Inter Streaming Gratis. Partita valida per la 38a e ultima giornata di Serie A. Si gioca allo stadio “Grande Torino” alle ore 18:30 italiane di oggi sabato 3 giugno 2023. A una settimana esatta dalla finale di Champions League contro il Manchester City, i nerazzurri fanno visita ai granata nell’ultimo turno del campionato. Di seguito le informazioni per vedere la partita Torino-Inter streaming gratis e diretta live video tv.

Torino-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Juric dovrà fare a meno di Lazaro e quindi avanzerà Rodriguez sulla sinistra con Djidji che tornerà nella difesa a tre. Miranchuk e Vlasic supporteranno Sanabria in attacco. Inzaghi non farà un maxi-turnover e schiererà Handanovic in porta con la LuLa, Calhanoglu e Brozovic in mezzo al campo. Barella riposerà, mentre Skriniar potrebbe giocare qualche minuto. Mkhtaryan, Correa e Dimarco non sono stati convocati.

⚽ Le probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Zima, Gravillon, Bayeye, Aina, Linetty, Vieira, Adopo, Gineitis, Vojvoda, Karamoh, Seck, Pellegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lukaku, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco, Bellanova, Barella, Stankovic, Asllani, Akinsanmiro, Dzeko.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Torino-Inter in TV, che canale?



Torino-Inter sarà trasmesso solo su DAZN e per vederlo in TV servirà scaricare l’app di DAZN su una smart TV, utilizzare console PlayStation o XBox, dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast o utilizzare il TIMVISION Box. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky potranno vedere la partita su Sky tramite l’attivazione di Zona DAZN sul canale 214 del decoder di Sky. Attualmente, Lautaro Martinez si avvicina al traguardo di cento gol segnati nella competizione, risultando essere il terzo miglior marcatore da quando ha fatto il suo debutto nel campionato nel 2018/19, superato solo da Ciro Immobile e Domenico Berardi. Tuttavia, nelle sue ultime tre partite contro il Torino, Lautaro non ha segnato né fornito assist, a differenza delle precedenti quattro partite in cui aveva contribuito a quattro gol segnati e un assist vincente.

Torino-Inter Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Torino-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter ha trionfato in tutte le ultime sei partite di Serie A giocate nell’ultima giornata: questo rappresenta un record per i nerazzurri se si considera solo l’ultima partita della stagione del campionato. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Torino-Inter Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Torino-Inter. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

L’Inter rischia di diventare la prima squadra nella storia della Serie A a terminare la stagione al terzo posto dopo aver subito 12 sconfitte. In passato, il miglior risultato per una squadra con lo stesso numero di sconfitte in un torneo a 38 partite è stato il quarto posto, con cinque precedenti, l’ultimo dei quali è stato la Lazio nel 2011/12. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web del Cds.