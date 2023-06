Ultime Notizie » Juventus » Juventus: reazioni al patteggiamento e futuro del club

L’articolo di Franco Ordine su Il Giornale riguarda il patteggiamento della Juventus e le reazioni che ne sono seguite sui social. Ordine invita i tifosi della Juventus a smettere di sentire di essere vittime dell’ossessivo rancore del resto d’Italia e a concentrarsi su altri obiettivi. Inoltre, sottolinea che non c’è stato alcun accanimento nei confronti della Juventus e che la scelta di Andrea Agnelli di difendere la propria posizione rispetto a quella del club dimostra una divisione indispensabile dei rispettivi destini.

Ordine fa notare, inoltre, che la multa patteggiata dai bianconeri per la manovra stipendi è solo una parte del danno subito dalla società, che deve affrontare la perdita della partecipazione alla prossima Champions e una possibile penalizzazione di punti che rappresentano un pesante castigo finanziario. Invocare una sentenza esemplare contro la Juventus sarebbe una forzatura per un reato (plusvalenze) che non prevede alcuna sanzione e un autogol per il calcio italiano, che non può permettersi di perdere una società con 12 milioni di tifosi e molti abbonati alle pay-tv.