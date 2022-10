Ultime Notizie » Ajax Napoli » Champions League in tv: Ajax-Napoli e Inter-Barcellona Streaming, orario e dove vederle

Dove vedere in tv le partite di calcio Ajax-Napoli e Inter-Barcellona per la Champions League di martedì 4 ottobre 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

Poche ore all’inizio della terza giornata di UEFA Champions League 2022-2023. Ad aprire le danze questa settimana nella serata di martedì scenderanno in campo Napoli e Inter (in chiaro su Canale 5), poi, il giorno dopo, mercoledì, sarà la volta di Juventus impegnata contro il Maccabi Haifa ed il Milan impegnato contro il Chelsea (su Amazon Prime Video).

Ajax-Napoli

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti (6 punti dopo due partite) ha descritto le prestazioni della sua squadra, nella vittoria per 3-1 contro il Torino lo scorso fine settimana, come “superlativa”, avendo portato avanti la straordinaria imbattibilità che dura dall’inizio della stagione (8 vittorie, 2 pareggi). Ora è a metà strada per eguagliare il record di imbattibilità del club risalente al 2017, che era di 19 partite consecutive, e considerando il fatto che il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle sue ultime 16 partite di UCL, potrebbe essere fiducioso di avvicinarsi sempre più a quel record. L’Ajax ha 3 punti nel Gruppa A, assieme al Liverpool, mentre ancora a quota zero c’è il Rangers.

Dove vedere Ajax-Napoli streaming e tv

Ajax-Napoli si giocherà martedì 4 ottobre 2022 all’Amsterdam Arena. Calcio d’inizio del match alle ore 21:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Inter-Barcellona

Diretta streaming gratuita per i clienti Sky su. Attiva anche l’opzione, il servizio streaming on demand di Sky.

Le due partite consecutive tra Inter e Barcellona potrebbero essere fondamentali per vedere chi raggiungerà la fase ad eliminazione diretta nel Gruppo C di UEFA Champions League, poiché le due squadre cominciano questo turno a tre punti dal Bayern Monaco capolista con 6 punti dopo due giornate. Avendo già perso otto punti nella corsa al titolo di Serie A dopo aver subìto sconfitte consecutive, l’Inter non può permettersi di restare indietro in Europa, poiché un’altra sconfitta potrebbe spingerla a venire eliminata dalla fase a gironi per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni.

Dove vedere Inter-Barcellona streaming e tv

Inter-Barcellona in tv a partire dalle ore dalle 21 italiane di martedì 4 ottobre. Verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5, ma sarà visibile anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). Diretta streaming gratis per tutti con Sportmediaset. Ulteriori alternative per lo streaming abbiamo Sky Go (gratis per gli abbonati) e Now TV.



