Ultime Notizie » Barcellona » Champions: impresa Inter a San Siro, 1-0 al Barcellona

DIRETTA CHAMPIONS – Il Barcellona lascia San Siro con una sconfitta pesante in quanto la qualificazione agli ottavi di finale adesso si complica. Çalhanoglu ha segnato poco prima dell’intervallo regalando all’Inter una vittoria non poco sofferta, alimentata anche dalle decisioni del VAR che annulla gol e non concede calci di rigore.

Una mano di Ansu Fati e il VAR ha visto annullare il pareggio di Pedri e quindi nello sconto non è stata indicata una possibile mano di Dumfries dentro l’area. Quella mano sembrava nitida ma in un’ultima ripetizione sembra che colpisca Ansu in testa. È un gioco complicato. Comunque sia, il Barça deve battere l’Inter in casa tra sette giorni perché altrimenti sarà molto complicato guadagnarsi la qualificazione agli ottavi.

In affanno in campionato, l’Inter si scuote in Champions. La gioia del tecnico nerazzurro: “Ora diamo continuità”. Il centrocampista turco: “Non so cosa è mancato, ora ripartiamo”. Entusiasta anche Mkhitaryan: “Dimostrato di essere squadra”.

Tabellino Inter-Barcellona 1-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori gol: 45’+2′ Calhanoglu.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij (77′ Acerbi), Bastoni; Darmian (77′ Dumfries), Barella, Calhanoglu (85′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (77′ Gosens); Lautaro Martinez, Correa (57′ Dzeko). All. Inzaghi.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen (58′ Piqué), Eric Garcia, Marcos Alonso (64′ Balde); Gavi (83′ Kessie), Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha (64′ Ansu Fati). All. Xavi.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia). Ammoniti: Barella, Busquets, Calhanoglu, Gavi, Lautaro Martinez, Bastoni ed il tecnico Xavi.

Moviola: possibile mano di Dumfries dentro l’area?