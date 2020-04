Nonostante il gran numero di selfie che siamo abituati a scattare costantemente, quando eseguiamo una procedura o documentazione che ci richiede di includere una nostra fotografia, è curioso che andiamo ancora nei negozi fotografici per ritrarci formalmente e infine ottenere una foto del passaporto che possiamo aggiungere al documento.

Molte persone probabilmente non sono consapevoli del potenziale delle stampanti per la stampa professionale, nonché della capacità dei dispositivi mobili (cellulari e smartphone) di scattare foto di questo tipo.

D’altra parte, quando si tratta dell’identificazione della foto, a seconda del paese e del documento elaborato, avrà misure specifiche, quindi, nel caso in cui decidessi di testare le tue abilità come fotografo per ottenere un ID di foto da solo, è necessario assicurarsi di eseguire correttamente il processo in modo che il risultato finale sia accettabile.

È in questo caso in cui sarà molto utile utilizzare Make Passport Photo, una pagina Web in cui avrai una serie di opzioni che ti permetteranno di creare un modello di stampa con misure standardizzate per documenti ufficiali come passaporto, VISA o DNI corrispondenti a 150 paesi.

Ecco come in Make Passport Photo avrai due modi per creare la tua carta fotografica: uno a pagamento, che, a un costo di 4 dollari, riceverai aiuto da un’intelligenza artificiale per ritoccare tutti gli

aspetti della foto che scegliamo (sfondo, impostazioni di contrasto, spazio, ecc.), e unoin cui dovrai effettuare tutte queste regolazioni manualmente.

Dopo aver scelto il modo di lavorare, devi semplicemente scegliere il paese e il tipo di documento per il quale dovrai richiedere il documento di identità con foto. Quindi, dovrai trascinare l’immagine e selezionare il tipo di carta su cui desideri stampare la foto del passaporto.

La prossima cosa da fare è ritagliare e regolare la foto in modo che il nostro viso sia centrato, per il quale avrai l’aiuto dei segni di posizionamento che appariranno sulla foto.

Dopo aver centrato correttamente l’immagine, è possibile utilizzare la modalità di modifica per apportare regolazioni in aspetti più tecnici come contrasto, luminosità, esposizione o saturazione della fotografia.

Aggiunto a questo, Make Passport Photo include un’opzione che ti permetterà di cambiare il vestito della foto e assegnare un abito se lo desideri. Una volta apportate tutte le modifiche, è sufficiente premere il pulsante “Fine” per generare il mosaico e scaricarlo sul computer in cui si procederà quindi alla stampa.