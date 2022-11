Ultime Notizie » Inghilterra » Mondiali: vincono Inghilterra e Olanda, pareggiano Usa e Galles

Nella seconda giornata dei mondiali di calcio in Qatar, l’Inghilterra ha battuto 6-2 l’Iran, l’Olanda ha vinto sul Senegal con il risultato di 2-0 e Stati Uniti-Galles è terminata con il punteggio di 1-1.

, la partita infinita: si sono giocati 27 minuti in più, 117 minuti complessivi di match. In campo è successo di tutto: infortuni, controlli al VAR, mai una partita, nella storia dei Mondiali, ha avuto una durata così lunga. Al Khalifa International Stadium di Doha i giocatori iraniani non cantano l’inno nazionale prima della partita, in segno di solidarietà alle vittime della repressione nel Paese, dopo l’uccisione di Mahsa Amini. Il pubblico dei loro tifosi li ha insultati e fischiati. Si sono levati cori dispregiativi. In molti hanno mostrato il dito medio, altri il pollice verso. Solidarietà dalla squadra avversaria: i calciatori inglesi si sono inginocchiati prima del fischio d’inizio.