Ultime Notizie » Fake » Come sapere se una Foto è Reale o un Fake

Vero o Falso? È notevole come i progressi compiuti nel campo dell’intelligenza artificiale abbiano reso difficile per le persone riconoscere a colpo d’occhio se un volto è reale oppure è un fake. È probabile che navigando in un social network, o in qualsiasi pagina in cui compaiono i volti delle persone, ci siamo imbattuti in uno che non è reale, ma come facciamo a saperlo? Bene, la risposta a questa si trova in una pp che si chiama Fake Profile Detector.

Si tratta di una estensione del browser progettata dalla società V7Labs, che è semplice nel modo in cui esegue la sua azione. Una volta installato, non devi fare altro che entrare in una pagina dove compare l’immagine del volto di una persona e premere il tasto destro del mouse per visualizzare il menu nascosto dal quale devi selezionare l’opzione che dice “check profile fake picture” (verifica immagine profilo falso).

Dopo aver fatto ciò, il rilevatore procederà alla visualizzazione di un messaggio che indica se l’immagine è generata o meno dall’intelligenza artificiale accompagnata da una percentuale che rappresenta l’accuratezza di tale conclusione.

Gli esperti che hanno avuto modo di testarla hanno sottolineato che l’estensione svolge bene il compito di distinguere se un’immagine è falsa o meno, ma hanno notato che si limita solo all’analisi delle immagini autogenerate da parte del GAN ​​(generativa antagonistica), che sono il risultato dell’apprendimento tra due reti neurali che si combattono fino a quando finalmente una rete discriminativa convalida il risultato.

Vale la pena ricordare che Fake Profile Detector è disponibile solo per il browser Chrome e tutti gli altri browser basati su Chromium. Dopo aver eseguito l’installazione di questa estensione sul PC, è necessario attivare le notifiche del browser in modo che i risultati possano essere visualizzati nel momento in cui si fa clic sull’opzione.