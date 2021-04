Ultime Notizie » Bitcoin » 3 widget di criptovaluta per informarti rapidamente ogni giorno dal tuo cellulare

Se sei immerso nel mondo delle criptovalute e del trading online, deve essere molto chiaro che è della massima importanza essere informato minuto per minuto sui mercati e sui movimenti in tempo reale. Senza dubbio, è più che necessario, ma non è sempre facile vederlo rapidamente e facilmente sul tuo telefonino. Bene, questo non è del tutto vero, poiché con pochi semplici widget puoi avere queste informazioni senza dover essere incollato a un’applicazione tutto il giorno. Ci sono opzioni tra cui scegliere, e tra quelle alternative che ci sono, abbiamo scelto le 3 più eccezionali, con le informazioni più complete e le migliori prestazioni in generale, quindi non perdertele.

The Crypto App

Forse è l’opzione migliore che possiamo trovare in questo vasto mondo in cui entriamo. La Crypto App è un’app gratuita con acquisti in-app che ti consente di tenere traccia delle tue risorse digitali preferite, tutto dal palmo della tua mano. Avrai fino a 6 widget diversi (non tutti sono gratuiti) per essere in grado di tenere traccia di diversi mercati, sia in coppie di euro, dollari, sterline, tra molte altre valute. Ci sono davvero centinaia di altre cose che puoi trovare nell’app Crypto, quindi non sarebbe male se ci provassi.

TradingView

Questa è un’altra applicazione esperta per seguire la maggior parte dei mercati mondiali, all’interno dei quali si trovano ovviamente le criptovalute.

Bitcoin Ticker Widget

Principalmente consente agli utenti di creare diverse strategie basate su fattori come modelli, grafici e indicatori, che nascondono il fatto che in realtà, TradingView funge anche da widget se lo aggiungi al tuo desktop mobile. Durante la giornata, sarai in grado di vedere come cambiano di prezzo le tue criptovalute selezionate e tutti i loro dettagli al momento, il tutto senza nemmeno aprire l’applicazione.

Ultimo ma non meno importante, ci siamo imbattuti in Bitcoin Ticker Widget, un’altra applicazione sviluppata da XBT Apps che si concentra sulla semplicità e sull’argomento a cui gli utenti stanno davvero a cuore: mostrare il valore delle valute in tempo reale e il loro prezzo massimo e minimo del giorno. Anche così, come per la sezione widget, questa può davvero essere configurata come si vuole, poiché permette di cambiare i colori del prezzo, il colore dello sfondo stesso e la stessa dimensione. Come ulteriore punto, c’è la possibilità di programmare avvisi e promemoria sui prezzi per essere a conoscenza delle valute selezionate.