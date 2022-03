Ultime Notizie » Impatto con la Luna » 3 tonnellate di detriti spaziali colpiranno il lato opposto della Luna, domani

I resti di un razzo spaziale, del peso di circa tre tonnellate, si schianteranno sul lato nascosto della Luna questo venerdì, secondo una dichiarazione dell’Università dell’Arizona, USA. I detriti si stanno dirigendo verso il satellite naturale terrestre a una velocità di 9.300 km/h. Questa è la prima volta che i detriti spaziali dell’attività umana avranno un impatto su un corpo celeste diverso dal nostro pianeta senza averlo preso di mira, afferma Nature.

Inizialmente si pensava che fosse un razzo SpaceX Falcon 9, ma il team di scienziati, guidato da Vishnu Reddy dell’Università dell’Arizona, ha monitorato da vicino la rotazione e il riflesso della luce del razzo, suggerendo quale sia di origine cinese.

Gli astronomi sostengono che si tratti probabilmente di frammenti di un razzo lanciato dalla

sonda lunare cinese Chang’e-5 nel 2014 . Secondo la loro teoria, sebbene il veicolo spaziale sia tornato con successo sulla Terra, è possibile che il propellente sia stato lasciato indietro. spazio da allora fino a quando non è stato “risucchiato” dalla gravità lunare.

I ricercatori stimano che l’oggetto potrebbe schiantarsi contro o vicino al cratere Hertzsprung sul lato opposto della Luna, lasciando un buco di circa 10-20 metri di diametro ed espellendo polvere lunare per centinaia di chilometri.

Come gli impatti producono crateri sulla Luna

“Spesso non abbiamo la possibilità di tracciare qualcosa che sappiamo arriverà sulla Luna in anticipo”, ha detto Tanner Campbell, uno studente laureato in ingegneria aerospaziale. “C’è un particolare interesse nel vedere come gli impatti producono crateri. È anche interessante da una prospettiva di previsione orbitale, perché viaggia tra la Terra e la Luna senza propulsione”.