La sonda spaziale cinese Chang’e 5, lanciata sulla Luna il 23 novembre per raccogliere campioni di rocce lunari, è entrata con successo nell’orbita del satellite terrestre questo sabato dopo quasi 112 ore di volo. Come riportato dal programma di esplorazione lunare del gigante asiatico, durante il volo, il dispositivo ha apportato due correzioni all’orbita. Il modulo di atterraggio e il modulo di decollo si separeranno quindi dai moduli orbitali e scenderanno sulla superficie lunare (sul lato visibile della Luna) per iniziare la raccolta dei campioni. La missione durerà 23 giorni e la sonda tornerà sulla Terra alla fine di dicembre.

Come verrà effettuata la raccolta dei campioni di rocce lunari

Utilizzando un braccio robotico e una piattaforma di perforazione, la sonda prevede di raccogliere due chilogrammi di campioni da un’area precedentemente non visitata

situata in una massiccia pianura vulcanica sul lato visibile della Luna nota come “Oceanus Procellarum” o “Ocean of Storms”, precedentemente esplorato dalla missione Apollo 12 della NASA nel 1969.

In caso di successo, la missione Chang’e 5 renderà la Cina il terzo paese a raccogliere campioni lunari, dopo che gli Stati Uniti e l’URSS lo fecero decenni fa. L’Unione Sovietica ha dispiegato tre missioni di ritorno di campioni robotici negli anni 70. Nell’ultima missione, chiamata Luna 24 del 1976, sono stati trasportati sulla Terra 170,1 grammi di campioni di “Mare Crisium” o “Sea of ​​Crisis”, nel 1976.