La stagione di Formula 1 2022 sarà la 73a stagione del campionato mondiale di Formula 1 nella storia. Il Mondiale di Formula 1 2022 prenderà il via il 20 Marzo prossimo con il consueto Gran Premio del Bahrain e si concluderà il 20 novembre con il GP di Abu Dhabi. Con la cancellazione della Russia, restano 22 gare in calendario. Grande attesa per la nuova pista di Miami in programma l’8 maggio, mentre in Italia si svolgeranno due corse: Imola affianca la grande classica di Monza.

Il calendario di Formula 1 2022

1) GP BAHRAIN (Sakhir) – 20 Marzo

2) GP ARABIA SAUDITA (Jeddah) – 27 Marzo

3) GP AUSTRALIA (Melbourne) – 10 Aprile

4) GP DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA ROMAGNA (Imola) – 24 Aprile

5) GP MIAMI (Stati Uniti) – 8 Maggio

6) GP SPAGNA (Barcellona) – 22 Maggio

7) GP MONACO (Montecarlo) – 29 Maggio

8) GP AZERBAIJAN (Baku) – 12 Giugno

9) GP CANADA (Montreal) – 19 Giugno

10) GP GRAN BRETAGNA (Silverstone) – 3 Luglio

11) GP AUSTRIA (Spielberg) – 10 Luglio

12) GP FRANCIA (Le Castellet) – 24 Luglio

13) GP UNGHERIA (Budapest) – 31 Luglio

14) GP BELGIO (Spa-Francorchamps) – 28 Agosto

15) GP OLANDA

17) GP RUSSIA (Sochi, dal 2023 a San Pietroburgo) – CANCELLATO

F1 2022, dove vedere in streaming e diretta tv

(Zandvoort) – 4 Settembre18) GP SINGAPORE (Singapore) – 2 Ottobre19) GP GIAPPONE (Suzuka) – 9 Ottobre20) GP USA (Austin) – 23 Ottobre21) GP MESSICO (Città del Messico) – 30 Ottobre22) GP BRASILE (San Paolo) – 13 Novembre23) GP ABU DHABI (Yas Marina) – 20 Novembre

Tutte le gare del mondiale 2022 di Formula Uno avranno visibilità completa e in esclusiva su Sky. Sarà da chiarire in futuro quali gare verranno trasmesse in diretta e in differita in chiaro (su TV8). Per adesso è previsto solo per i Gran Premi di Imola, di Monza e per quello di Abu Dhabi. Per quel che riguarda lo streaming legale, Sky Go e Now Tv trasmetteranno i gran premi della Formula 1 2022 in diretta online.