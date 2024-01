Ultime Notizie » Australian Open » 🎾 Sinner nella Storia del Tennis: trionfo in Australia

TRIONFO SINNER – Il giovane tennista di San Candido, Jannik Sinner, ha vinto gli Australian Open sconfiggendo il russo Daniil Medvedev. Dopo aver perso i primi due set 6-3 6-3, Sinner ha saputo attuare una strepitosa rimontare e vincere il match al quinto set 6-4 6-4 6-3. Questa vittoria, che tutto il mondo ha potutto assistere in diretta grazie al tennis streaming, lo rende il primo italiano a trionfare a Melbourne in questo torneo. Sinner (numero 4 del ranking mondiale) ha dimostrato grande resilienza e con il suo gioco regolare e potente è riuscito a superare la resistenza del suo avversario. Sinner diventa il terzo italiano dopo Pietrangeli e Panatta a vincere un titolo Slam nel singolare maschile, che mancava dal 1976. Peroò, come dicevamo, mai nessun italiano si era imposto a Melbourne: per Jannik è l’11° trionfo della carriera, sicuramente il più importante.

Sinner: “una vittoria speciale, complimenti a Medvedev”

Nell’intervista della premiazione Sinner ha voluto rivolgere i suoi complimenti a Medvedev, riconoscendo il suo gioco eccezionale.

Medvedev: “dovrò lavorare duro per battere Sinner in futuro”

Secondo Sinner, ogni partita lo aiuta a migliorare come giocatore e Medvedev è stato fantastico in questo torneo. Ha augurato a Medvedev di vincere il trofeo in futuro. Ha espresso la sua gratitudine al torneo e a tutti coloro che lo hanno reso speciale: “E’ fantastico giocare qui, a casa mia sta nevicando”. Ha definito l’esperienza del torneo incredibile e la vittoria come particolarmente significativa. Ha evidenziato la difficoltà di migliorare e affrontare varie situazioni con il suo team, ma ha apprezzato il sostegno dei tifosi che si sono comportati in modo eccezionale, facendolo sentire come a casa. Ha augurato a tutti i bambini di vivere il sogno che i suoi genitori gli hanno permesso di realizzare. Infine, ha concluso con un arrivederci al prossimo anno.

Medvedev complimenta Jannik Sinner per il suo successo e ammette che dovrà lavorare duramente per poterlo battere. Riconosce il merito di Sinner nel vincere il torneo e sottolinea la sua delusione per la sconfitta in finale. Tuttavia, Medvedev è determinato a vincere e promette di lottare con maggior intensità in futuro.