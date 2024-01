Ultime Notizie » Australian Open » SINNER-Medvedev Streaming Gratis, dove Diretta TV Finale Tennis Australia Open

Dove vedere Sinner-Medvedev streaming gratis. In prima finale della sua carriera, il tennista azzurro Jannik Sinner si è qualificato per l’atto finale del torneo. Dopo aver vinto in modo incredibile la semifinale contro Djokovic, la finale si terrà oggi domenica 28 gennaio alle 9:30 italiane. L’altro finalista è Medvedev.

Sinner ha compiuto un’impresa titanica nel battere Djokovic con un punteggio di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. È la prima finale Slam per Sinner, che ora dovrà affrontare Medvedev, il quale ha superato Zverev in una battaglia epica al quinto set con un punteggio di 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3.

Questo è un risultato storico, dato che nessun tennista italiano, né maschile né femminile, aveva mai raggiunto l’ultimo atto dell’Australian Open.

Sinner diventa il terzo giocatore italiano, dopo Berrettini e Panatta, a raggiungere la finale di uno Slam nell’era Open, e il primo sulla superficie in cemento. Se vince, domenica, il giovane talento di San Candido diventerà il primo italiano a trionfare in uno Slam dal 1976, quando Panatta ha vinto al Roland Garros.

Dove vedere Sinner-Medvedev streaming gratis

La sfida Sinner-Medvedev sarà trasmessa su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), che è disponibile anche con gli abbonamenti di Now TV, Dazn, Tim Vision e nel pacchetto dedicato di Amazon Prime, oltre che in streaming su Discovery+.