Arcipelago di La Maddalena in barca: itinerario, soste e consigli pratici

Il modo più completo per esplorarlo è dalla barca, con un itinerario giornaliero che tocca le tappe principali: le Piscine Naturali, le calette di Spargi, la spiaggia di Santa Maria e — tappa spesso trascurata — il centro storico dell’isola di La Maddalena. Ecco quello che c’è da sapere per organizzarsi.
L’itinerario: quattro tappe in una giornata
La partenza è da Palau, con imbarco entro le 10:00. Da lì la navigazione si sviluppa toccando i punti più significativi dell’arcipelago, con rientro previsto intorno alle 17:45.
- Piscine Naturali di Porto della Madonna — prima sosta, fondale basso e sabbia chiara con vista sulla Spiaggia Rosa di Budelli, protetta e non accessibile dal 1994.
- Cala Santa Maria — sosta lunga, quasi due ore, per il pranzo a bordo e il bagno in acque tranquille.
- Cala Corsara, Isola di Spargi — sosta pomeridiana nella cala considerata tra le più belle dell’arcipelago. Granito rosa, acqua turchese, piccole grotte lungo la costa.
- Centro storico di La Maddalena — ultima tappa a terra: un’ora e mezza per passeggiare tra le stradine, visitare i negozi di artigianato e sedersi in un bar sul lungomare.
Questa ultima tappa è quella che distingue le escursioni più complete dalle altre: non solo mare e bagni, ma anche un contatto reale con l’isola, la sua storia e la vita quotidiana degli abitanti. Le stradine del centro storico di La Maddalena, con i loro bar, i negozi di artigianato locale e il lungomare affacciato sul porto, offrono un’ora e mezza di relax diversa dal mare aperto — il modo migliore per chiudere una giornata intensa.
Tariffe, prenotazione e consigli pratici
Le tariffe variano per mese e fascia d’età. A giugno e settembre il costo per gli adulti è di 40€ più 5€ di tassa di sbarco del Parco Nazionale. A luglio sale a 45€, ad agosto a 55€. I bambini fino a 3 anni entrano gratis in giugno, luglio e settembre. Il pranzo a bordo è opzionale e si aggiunge in fase di prenotazione.
Tre consigli pratici per chi prenota:
- In agosto arriva al porto almeno 30 minuti prima della partenza — l’imbarco è anticipato rispetto agli altri mesi.
- Giugno e settembre sono i mesi migliori per chi vuole meno folla e prezzi più bassi, con il mare già caldo.
- La cancellazione è gratuita solo in caso di condizioni meteo avverse confermate dalla Capitaneria di Porto.
La prenotazione si effettua online direttamente dal sito ufficiale: la Motonave G. Garibaldi II parte ogni giorno da Palau da giugno a settembre, con escursioni giornaliere nell’arcipelago e guide a bordo.
A bordo sono disponibili ampi spazi prendisole, zona coperta con salone ristoro, bar self-service e bagni. L’imbarcazione è adatta a tutte le età, famiglie incluse.
L’arcipelago di La Maddalena è una di quelle destinazioni che non delude mai. Un’intera giornata in barca, con quattro tappe diverse tra mare, natura e storia, è il modo più efficace per capire perché viene considerato uno dei tratti di mare più belli del Mediterraneo. Chi lo visita una volta raramente si accontenta — la varietà di paesaggi, la qualità dell’acqua e la tranquillità delle isole minori rendono ogni uscita diversa dalla precedente.