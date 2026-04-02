Arcipelago di La Maddalena in barca: itinerario, soste e consigli pratici

Il modo più completo per esplorarlo è dalla barca, con un itinerario giornaliero che tocca le tappe principali: le Piscine Naturali, le calette di Spargi, la spiaggia di Santa Maria e — tappa spesso trascurata — il centro storico dell’isola di La Maddalena. Ecco quello che c’è da sapere per organizzarsi.

L’itinerario: quattro tappe in una giornata

La partenza è da Palau, con imbarco entro le 10:00. Da lì la navigazione si sviluppa toccando i punti più significativi dell’arcipelago, con rientro previsto intorno alle 17:45.

Piscine Naturali di Porto della Madonna — prima sosta, fondale basso e sabbia chiara con vista sulla Spiaggia Rosa di Budelli, protetta e non accessibile dal 1994.

prima sosta, fondale basso e sabbia chiara con vista sulla Spiaggia Rosa di Budelli, protetta e non accessibile dal 1994. Cala Santa Maria — sosta lunga, quasi due ore, per il pranzo a bordo e il bagno in acque tranquille.

sosta lunga, quasi due ore, per il pranzo a bordo e il bagno in acque tranquille. Cala Corsara, Isola di Spargi — sosta pomeridiana nella cala considerata tra le più belle dell’arcipelago. Granito rosa, acqua turchese, piccole grotte lungo la costa.

sosta pomeridiana nella cala considerata tra le più belle dell’arcipelago. Granito rosa, acqua turchese, piccole grotte lungo la costa. Centro storico di La Maddalena — ultima tappa a terra: un’ora e mezza per passeggiare tra le stradine, visitare i negozi di artigianato e sedersi in un bar sul lungomare.

Questa ultima tappa è quella che distingue le escursioni più complete dalle altre: non solo mare e bagni, ma anche un contatto reale con l’isola, la sua storia e la vita quotidiana degli abitanti. Le stradine del centro storico di La Maddalena, con i loro bar, i negozi di artigianato locale e il lungomare affacciato sul porto, offrono un’ora e mezza di relax diversa dal mare aperto — il modo migliore per chiudere una giornata intensa.

Tariffe, prenotazione e consigli pratici

Le tariffe variano per mese e fascia d’età. A giugno e settembre il costo per gli adulti è di 40€ più 5€ di tassa di sbarco del Parco Nazionale. A luglio sale a 45€, ad agosto a 55€. I bambini fino a 3 anni entrano gratis in giugno, luglio e settembre. Il pranzo a bordo è opzionale e si aggiunge in fase di prenotazione.

Tre consigli pratici per chi prenota:

In agosto arriva al porto almeno 30 minuti prima della partenza — l’imbarco è anticipato rispetto agli altri mesi.

Giugno e settembre sono i mesi migliori per chi vuole meno folla e prezzi più bassi, con il mare già caldo.

La cancellazione è gratuita solo in caso di condizioni meteo avverse confermate dalla Capitaneria di Porto.

La prenotazione si effettua online direttamente dal sito ufficiale: la Motonave G. Garibaldi II parte ogni giorno da Palau da giugno a settembre, con escursioni giornaliere nell’arcipelago e guide a bordo.

A bordo sono disponibili ampi spazi prendisole, zona coperta con salone ristoro, bar self-service e bagni. L’imbarcazione è adatta a tutte le età, famiglie incluse.

L’arcipelago di La Maddalena è una di quelle destinazioni che non delude mai. Un’intera giornata in barca, con quattro tappe diverse tra mare, natura e storia, è il modo più efficace per capire perché viene considerato uno dei tratti di mare più belli del Mediterraneo. Chi lo visita una volta raramente si accontenta — la varietà di paesaggi, la qualità dell’acqua e la tranquillità delle isole minori rendono ogni uscita diversa dalla precedente.