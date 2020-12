Un team di scienziati americani ha cercato di calcolare le possibilità di comparsa di vita intelligente extraterrestre, cercando anche di determinare quale sarebbe stata la posizione più probabile per essa.

Gli scienziati sono stati ispirati dalla famosa equazione di Frank Drake, un astronomo che nel 1961 ha stimato il numero di civiltà extraterrestri esistenti nella nostra galassia. Nonostante sia stata resa popolare dall’astrofisico Carl Sagan, la formula mancava di molte variabili. Ora, gli scienziati lo hanno modificato, aggiungendo fattori come la probabilità di vita in condizioni prebiotiche, la disparità di potenziali scale temporali per l’evoluzione biologica e la possibilità di autoannientamento della vita complessa.

Jonathan H Jiang, uno degli autori dello studio, sul portale LiveScience:

“Dai tempi di Carl Sagan ci sono state molte ricerche. […] Abbiamo molte conoscenze sulle densità [di gas e stelle] nella galassia Via Lattea e sui tassi di formazione di stelle ed esopianeti […] così come sul tasso di accadimento delle esplosioni di supernova. Conosciamo davvero alcuni numeri [precedentemente sconosciuti]”.

Tenendo conto di ciò che si sa sulla formazione e l’evoluzione di stelle e pianeti, i ricercatori hanno determinato le condizioni temporali e spaziali più adatte per l’emergere della vita intelligente nella nostra galassia.

Secondo i suoi calcoli, il luogo “ideale” per la creazione di una civiltà intelligente è l’area situata a circa 13 mila anni luce dal centro della Via Lattea, e il momento ideale perché ciò avvenga è 8 miliardi di anni dopo la nascita del nostro pianeta.

Anche considerando che il periodo di sopravvivenza delle civiltà è limitato – gli autori suppongono che la vita intelligente si autodistrugga nel tempo -, in questo momento nella nostra galassia ci sarebbero diverse forme di vita intelligente, tutte concentrate nell’area menzionata, ma gli autori ritengono che sarebbero troppo giovani per essere rilevati.

A sua volta, l’umanità si è sviluppata circa 13,5 miliardi di anni dopo l’apparizione della Via Lattea e circa 25 mila anni luce dal suo centro. Ciò significa che ci siamo presentati ai margini dell’area molto probabilmente per ospitare una vita intelligente, e lo abbiamo fatto abbastanza tardi.

I risultati della ricerca sono stati esposti in un articolo pubblicato lunedì nel repository arXiv, dal titolo “A Statistical Estimation of the Occurrence of Extraterrestrial Intelligence in the Milky Way Galaxy“.