Magnetar all'interno della Via Lattea autore di uno dei misteriosi FRB.

Gli astronomi del telescopio CHIME hanno raccolto un potente lampo radio veloce (FRB – Fast Radio Burst) da una magnetar nella Via Lattea. La particolarità di questa scoperta non è solo che il fenomeno di alta energia ha coinciso con un periodo di maggiore attività magnetar, ma anche che assomiglia ai misteriosi FRB. Se la scoperta è confermata, la magnetar diventerà la fonte più vicina alla Terra di queste emissioni.

I lampi radio veloci (FRB) sono brevi (fino a diversi millisecondi) ma potenti impulsi radio. La loro scoperta fu accidentale e avvenne nel 2007, e divenne presto chiaro che potevano essere di natura extraterrestre. Ad oggi, sono state registrate un centinaio di tali esplosioni associate a stelle di neutroni, la decomposizione di mini-cluster di assioni e persino civiltà extraterrestri.

Nel 2018, è stato possibile determinare che fonti da FRB 121102 potrebbero verificarsi in un mezzo magnetizzato vicino a una pulsar rotante. Quindi fu determinata la fonte di una singola raffica radio veloce, presto seguì una seconda scoperta simile, e poi furono scoperte altre otto fonti di FRB ripetute alla volta.

Fino ad ora l’unico modello riconoscibile era che tutte le fonti di raffiche radio veloci sono di natura extragalattica. La fonte dell’FRB più vicina a noi è in una grande galassia a spirale con uno spostamento verso il rosso di z = 0,0337; Di recente, è stato possibile rilevare per la prima volta la periodicità dei lampi radio veloce.

Quindi, lo scorso 27 aprile, la magnetar SGR 1935 + 2154 associata al residuo di supernova SNR G57.2 + 0.8 nella galassia della Via Lattea, situata a 30 mila anni luce da noi nella costellazione Volpetta, ha vissuto uno scoppio di attività in raggi x tango.

In precedenza si pensava che questa magnetar fosse una fonte di esplosioni di raggi gamma morbidi. Per questo motivo, è diventato il bersaglio delle osservazioni per il telescopio spaziale Swift, l’Osservatorio AGILE, il telescopio NICER montato sulla ISS, l’Osservatorio INTEGRAL e altri telescopi.

Inizialmente, il loro comportamento era tipico di tali oggetti, ma il 28 aprile il telescopio canadese CHIME riferì di aver registrato un potente scoppio radio della magnetar, che aveva due componenti di picco lunghi cinque millisecondi, separati da trenta millisecondi. Il flusso radio a frequenze di 400-800 megahertz ammontava a diversi kilojanski per millisecondo.

Un’analisi dei dati di archivio di CHIME dall’inizio dei lavori alla fine del 2018, non ha rivelato eventi simili relativi a questa magnetar in passato. Se questa magnetar fosse in un’altra galassia, il segnale sembrerebbe una rapida esplosione radio per l’osservatore della Terra.

Tuttavia, gli scienziati non hanno ancora analizzato tutti i dati per determinare la somiglianza dello spettro flash SGR 1935 + 2154 con gli spettri di lampo radio veloce extragalattico.

Secondo gli astrofisici, si tratta di una scoperta importante, dal momento che questo oggetto è abbastanza vicino alla Terra: è più facile studiare e verificare modelli FRB associate alle magnetar.

Fonte: A bright millisecond-timescale radio burst from the direction of the Galactic magnetar SGR 1935+2154 [link]