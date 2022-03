Ultime Notizie » Alieni » NASA pronta a inviare un nuovo messaggio agli Alieni

Un gruppo di scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA ritiene che sia necessario inviare un nuovo messaggio ai rappresentanti delle civiltà extraterrestri. Chiamato “Beacon in the Galaxy” questo nuovo messaggio sarà il “successore” del segnale radio inviato nel 1974 dall’Osservatorio di Arecibo a Porto Rico.

Come riportato dalla rivista Forbes, “Beacon in the Galaxy” è un messaggio aggiornato inviato dall’Osservatorio di Arecibo. Quello del 1974 conteneva informazioni sull’umanità, sui nostri progressi tecnologici e sul nostro posto nello spazio in termini grafici semplici. La sua durata è di 169 secondi ed era composta da 1679 cifre. Il nuovo messaggio sarà anche codificato in binario.

Finora, è sulla strada per la sua destinazione. È stato inviato all’ammasso globulare M13, che si trova a una distanza di 25 mila anni luce da noi nella costellazione di Ercole. È stato inviato a una lunghezza d’onda di 126 mm.

Poiché il segnale radio viaggia alla velocità della luce, il messaggio ha finora viaggiato solo 48 anni luce, o lo 0,2%, verso l’obiettivo previsto.

Gli scienziati hanno utilizzato concetti matematici e fisici di base per questo messaggio, che, a loro avviso, sono un mezzo di comunicazione universale: questo messaggio può essere decifrato dai rappresentanti dell’intelligenza extraterrestre.

Codifica binaria dei segnali, la forma matematica più semplice e probabilmente universale per tutte le specie intelligenti nell’universo, e comunicazione che si concentra quasi interamente su matematica e fisica.

Tutte le nostre informazioni a disposizione di chiunque

Gli scienziati della NASA hanno crittografato le seguenti informazioni in un nuovo messaggio per l’intelligence extraterrestre:

Informazioni sulla composizione biochimica della vita sulla Terra. Queste informazioni includono un’immagine dei quattro componenti di base del DNA: adenosina, citidina, guanosina e timidina.

Una timeline che parte dal Big Bang per mostrare esattamente quando è stato inviato il messaggio. Gli scienziati hanno anche indicato le date di apparizione delle principali conquiste scientifiche dell’umanità. Tra questi ci sono le leggi di Newton, la teoria della relatività di Einstein, l’inizio del volo spaziale e l’atterraggio di un uomo sulla luna.

Posizione del sistema solare nella Via Lattea, che mostra le distanze degli ammassi globulari conosciuti. Ciò è necessario affinché i rappresentanti della civiltà extraterrestre sappiano dove inviare una risposta e quanto tempo attendere i commenti.

Immagini digitalizzate del sistema solare e della superficie terrestre.

Immagini digitalizzate di persone.

Rispondi a questo messaggio con l’immagine di un radiotelescopio che trasmette un segnale.

Come verrà inviato un nuovo messaggio per li Alieni nello Spazio?

Un messaggio codificato in codice binario verrà inviato utilizzando uno dei due telescopi sulla Terra, o con l’aiuto del radiotelescopio FAST, noto anche come “Tianyang“, che si trova nella provincia cinese di Guizhou. Tuttavia, per adeso c’è un piccolo problema: sia FAST che ATA possono solo ricevere messaggi radio, non inviarli, ma futuri aggiornamenti risolveranno questo problema.

Come possiamo vedere, l’hanno fatto di nuovo. Gli scienziati non hanno l’opinione degli esperti e decidono da soli.

Non ci resta che ricordare le parole del fisico Stephen Hawking, che prima della sua morte disse che probabilmente dovremmo smettere di provare a contattare gli alieni, perché il raggiungimento di civiltà avanzate potrebbe mettere l’umanità e la Terra in una situazione piuttosto pericolosa.

Nonostante lo straordinario sforzo di Hawking per trovare la vita intelligente nell’Universo, è stato uno dei critici più espliciti del tentativo di comunicare con loro. Un atto che secondo lui potrebbe mettere in pericolo l’umanità, perché una lontana civiltà aliena potrebbe vederci inferiori, deboli e perfetti da conquistare…