Milan-Juventus: Rossoneri senza i portieri Maignan e Sportiello, tocca a Mirante

ANTICIPAZIONI MILAN-JUVE – Milan-Juventus, match valido per la 9a giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) domenica 22 ottobre 2023, alle ore 20:45 italiane. Il Milan si trova in una situazione complicata in porta, poiché sia Maignan (squalificato per il rosso rimediato col Genoa) che Sportiello (portiere di riserva indisponibile a causa di un problema muscolare rimediato nell’allenamento di oggi) non sono disponibili. Pertanto, Mirante, che ha giocato per la Juventus nel passato, sarà il portiere titolare per la partita.

Insomma, la vigilia di Milan-Juventus si complica per Stefano Pioli che dovrà fare i conti con l’assenza di portieri. Dopo la squalifica di Maignan e l’infortunio di Sportiello, il terzo portiere Mirante sarà titolare. A 40 anni, Antonio Mirante non sarà intimorito ma dovrà ritrovare la sua migliore forma, visto che l’ultima volta in cui è stato titolare risale a maggio 2021.

Quanto tempo starà fuori per infortunio Marco Sportiello?

Sarà una partita speciale per Mirante, che affronterà la squadra in cui ha iniziato la sua carriera. In passato, ha anche giocato contro il Milan in una partita del Trofeo Berlusconi.

Per quanto riguarda Marco Sportiello, secondo portiere del Milan, il giocatore sarà fuori per un periodo di almeno un mese a causa di una lesione al polpaccio sinistro. Non sarà disponibile per almeno 6 partite, tra cui i confronti con Juventus, Napoli e PSG. Si spera di poterlo recuperare entro la fine di novembre.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

MILAN (3-4-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Theo Hernandez, Maignan. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio.

Arbitro: Dionisi. Guardalinee: Del Giovane-Politi. IV uomo: Massimi. VAR: Paterna. Assistente VAR: Manganiello.