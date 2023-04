Ultime Notizie » Password » Rete Neurale PassGAN, per decifrare password in meno di un minuto

La società di sicurezza informatica Home Security Heroes ha recentemente sviluppato la rete neurale PassGAN, un generatore di password basato su una rete generativa avversaria (GAN), che è un modello di apprendimento automatico.

La società ha fornito a PassGAN 15.680.000 password comuni di non meno di quattro caratteri e non più di 18 per addestrare il modello. Di conseguenza, PassGAN è in grado di decifrare il 51% delle password comuni in meno di un minuto, il 65% in meno di un’ora, il 71% in meno di un giorno e l’81% in meno di un mese.

La rete neurale creerà qualsiasi password di 7 caratteri, anche se contiene numeri, lettere maiuscole e minuscole e simboli, in meno di 6 minuti, e anche una

password simile di 10 caratteri verrebbe violata dal software in 5 anni. Ecco perché la società diconsiglia agli utenti di cambiare la propria password ogni 6 mesi e di utilizzarne una diversa per tutti i propri account.

Gli sviluppatori di PassGAN hanno elencato diverse funzionalità che aiutano a rendere le password più sicure: devono essere lunghe almeno 15 caratteri, composte da almeno due lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Si consiglia inoltre agli utenti di evitare schemi di password ovvi, anche se hanno tutti i tipi di caratteri e la lunghezza necessari.