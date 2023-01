Ultime Notizie » cartoni animati » Cartoni animati, addio al creatore di Goldrake, Mazinga Z e Jeeg Robot

E’ morto in Giappone Gosaku Ota all’età di 74 anni a causa del Covid-19. Il disegnatore di manga famoso in Italia per i primi super-robot a cartoni animati arrivati nel nostro Paese. L’artista era in ospedale nella prefettura di Gunma, dove è stato ricoverato lo scorso novembre dopo essere risultato positivo al Covid-19: è morto per una polmonite aggravata dal Coronavirus.

E’ morto a dicembre ma la famiglia ne ha dato notizia solo ora.

Gosaku Ota, iniziò il suo lavoro come assistente di Shotaro Ishinomori, ed era noto per aver realizzato l’adattamento dell’anime Mazinger negli anni ’70, con opere come Mazinger Z, Great Mazinger e UFO Robot Goldrake e Jeeg Robot d’accaio, ideati quando era assistente del mangaka Go Nagai. Le prime puntate di Gookldrake UFO Robot nel 1975 in Giappone e tre anni dopo in Italia. E’ stato anche il creatore della storia della serie anime di robot Groizer X.