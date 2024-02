Ultime Notizie » Biometria » Worldcoin: Criptovaluta in cambio di Scansione Iride, rischi e legalità in Italia

Lo avevo annunciato nel 2021 quando la criptovaluta Worldcoin veniva distribuia gratis in cambio della scansione dell’iride e Snowden subito dopo aveva avvertito la comunità di non scambiare dati biometrici per criptovalute Worldcoin.

Dietro Worldcoin c’è l’ultima impresa di Sam Altman, direttore della famosa società di intelligenza artificiale OpenAI, ideatrice di ChatGPT. L’organizzazione offre in massa pagamenti in una criptovaluta creata da lei stessa in cambio della scansione delle loro iridi. Ottenendo questi dati biometrici, unici per ogni essere umano, Worldcoin consegna digitalmente una somma di denaro nella valuta dell’azienda, che varia a seconda del valore che ha in quel momento. Ciascuno può guadagnare dai 30 ai 200 euro, a seconda di cosa fa.

Successivamente, i “venditori di iris” possono scambiare il pagamento con altre “criptovalute”, prelevarlo presso un bancomat specializzato o detenere speculativamente la valuta digitale nella speranza che aumenti. Inoltre, se portano altri amici a vendere i propri dati biometrici possono arrivare fino a 200 euro. Soldi veloci e “facili” per chi arriva. Pericoloso e speculativo per alcuni esperti sebbene vi sia una disparità di criteri tra loro.

Cosa vuole fare Worldcoin con l’iride?

Quando ci si reca allo stand Worldcoin per chiedere informazioni, gli addetti assicurano che si tratta di una strategia di promozione della criptovaluta da parte dell’azienda e conservano i tuoi dati in modo che tu non possa effettuare questa procedura di registrazione due volte altrove. In nessun momento siete informati verbalmente sui possibili rischi e viene garantito che non venga fatto alcun utilizzo dei vostri dati al di fuori del controllo di sicurezza.

Tuttavia, sul sito Web dell’azienda, la descrizione è leggermente diversa. “Worldcoin è un protocollo open source, supportato da una comunità globale di sviluppatori, individui, economisti e tecnologi impegnati ad espandere la partecipazione e l’accesso all’economia globale. La Worldcoin Foundation è l’amministratore e sosterrà e farà crescere la comunità Worldcoin fino a diventare autosufficiente”, si legge sulla piattaforma, dove è necessario registrarsi per poi recarsi in un centro per effettuare la scansione.

Al momento della registrazione, anziché quando si scatta una foto, gli utenti non accettano un documento fisico, ma danno il proprio consenso digitale affinché l’azienda raccolga informazioni biometriche.

Cosa serve la scansione dell’iride e quali usi può avere?

Prima di dare questo consenso si deve capire l’importanza della scansione dell’iride per verificare l’unicità di ogni individuo. L’azienda, dice, non conserva i dati della scansione ma li trasforma in un hash univoco. L’azienda non utilizzerà i dati in modo non autorizzato. Tuttavia, i dati potrebbero essere condivisi con terze parti. Molti esperti informatici difendono l’utilità della scansione dell’iride per prevenire l’uso non autorizzato dei servizi dell’azienda.

Questi esperti ritengono che l’IA addestrata con le firme dell’occhio possa essere utile per l’identificazione personale, ma altri tecnici specializzati sollevano dubbi sull’utilizzo dei dati dell’iride e il loro possibile sfruttamento. Quest’ultimi mettono in guardia sul rischio di possibili attacchi informatici e sulle conseguenze a lungo termine dell’utilizzo di tali dati sensibili.

E’ legale la scansione oculare per verificare l’identità di un utente?

In diversi paesi, tra cui la Francia e il Brasile, è stata vietata a Worldcoin la pratica di vendita di dati personali come l’iride. In Italia, il Garante della privacy sta valutando la legalità di questo tipo di trattamento. Alcuni giovani non sono consapevoli dei rischi legati alla partecipazione a questo tipo di iniziative, anche se attualmente l’iscrizione è consentita solo agli adulti: hanno deciso di vendere i propri dati biometrici per guadagnare soldi. Nonostante non siano a conoscenza dei possibili rischi, sono incoraggiati dai successi finanziari dei loro amici. Questo fenomeno coinvolge milioni di individui in tutto il mondo, e continua a diffondersi anche in Italia.