Ultime Notizie » Paulo Dybala » Serie A: la Roma batte il Torino con tripletta di Dybala, tra poco Fiorentina-Lazio

DIRETTA CALCIO SERIE A – Con una tripletta di Paulo Dybala la Roma ha battuto il Torino all’Olimpico con il risultato finale di 3-2. Tre punti che permettono ai giallorossi guidati da De Rossi di mantenere il sesto posto in classifica con 44 punti, due punti in meno dell’Atalanta, quattro in più della Lazio impegnata alle 20:45 a Firenze contro la Fiorentina nell’ultimo posticipo della 26a giornata di Serie A. Il Torino, invece, è rimasto a 36 punti dopo questa sconfitta che ha visto Dybala segnare due gol e un rigore.

è la prima tripletta per un giocatore della dal novembre 2016 quando fu Mohamed Salah a siglarla all’Olimpico contro il Bologna. Dybala sale in un colpo solo a quota 11 ed è ora quarto nella classifica marcatori dietro a Lautaro Martinez (Inter con 22 gol), Dusan Vlahovic (Juventus con 15 gol) e Olivier Giroud (Milan con 12 gol). Dybala è anche il sesto giocatore in doppia cifra nella Serie A 2023-24.

Roma-Torino risultato esatto finale 3-2

Marcatori gol: 42′ rigore Dybala (R), 44′ Zapata (T), 58′ Dybala (R), 69′ Dybala (R), 89′ autogol Huijsen (T).

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling (78′ Huijsen), N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes (65′ Bove), Pellegrini (86′ Renato Sanches), Angelino (64′ Spinazzola); Dybala, Azmoun (65′ Lukaku). Allenatore Daniele De De Rossi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (14′ Sazonov), Masina (81′ Ilic); Bellanova, Vlasic, Ricci, Gineitis (81′ Linetty), Lazaro (62′ Rodriguez); Sanabria (80′ Okereke), Zapata. Allenatore Ivan Juric.

Arbitro: JL Sacchi. Ammoniti: 25′ Lazaro, 33′ Ricci, 45+1′ Ndicka, 85′ Cristante.